Карлос Сайнс: «Новые правила оживили сегодняшнюю квалификацию – и я заплатил за это своим провалом»

Пилот « » уверен, что не смог пройти в третий сегмент квалификации к Гран-при Венгрии из-за экспериментальных правил.

В этот уик-энд в каждом сегменте пилоты обязаны были использовать определенный комплект шин: в первом – «хард», во втором – «медиум», в третьем – «софт».

Испанец стал 11-м. До третьего сегмента ему не хватило 0,002 секунды.

«Я весь уик-энд странно себя чувствую на этом «медиуме». Каждый раз, когда я ехал на нем, по какой-то причине всегда не мог заставить шины работать в первом секторе. Было даже труднее, чем с «хардом». Так что я знал, что второй сегмент будет самым сложным для нас.

В первом сегменте мы спокойно прошли дальше. Но как только я поставил этот комплект снова во втором сегменте, меня просто сносило в первом секторе. У меня не было возможности собрать приличный круг. Все было не слишком плохо, но мне просто не хватало сцепления. Жаль, но нам не хватило 0,002 секунды – что в «Ф-1» может стоить очень многого.

Новые правила смогли оживить сегодняшний день, и я заплатил за это [провалом в квалификации] – вот что я думаю. Если они хотят оживить квалификации новым форматом, то не думаю, что в этом есть необходимость. Но если они хотят сделать все более непредсказуемым, то пусть делают – поэтому я и не жалуюсь на квалификацию. Меня больше беспокоят практики.

Не то чтобы на «софте» мы прямо блистали, но мы явно были более конкурентоспособными на «софте» и «харде», чем на «медиуме». Думаю, мы все еще не добились желаемого. Мы ожидали, что будем быстрее на этой трассе. Но, к сожалению, мы на шестом [место Шарля Леклера] и 11-м месте – это не то, чего мы хотели. Так что есть над чем работать. Особенно с учетом того, что отрывы в пелотоне уменьшаются», – отметил Сайнс.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й