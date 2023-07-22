Льюис Хэмилтон о поуле: «Ощущения как в первый раз. Я ехал на пределе возможностей на последней попытке»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Льюис Хэмилтон высказался о победе в квалификации к Гран-при Венгрии.

Пилот «Мерседеса» опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 0,003 секунды, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Последние полтора года были безумными.

Я потерял голос – так кричал в машине! Потрясающее чувство. Я так благодарен, что нахожусь здесь – команда очень упорно трудилась. В этот раз мы так старались оказаться на поуле. Ощущения как в первый раз.

Я не ожидал, что буду сражаться за поул, и на последней попытке ехал на пределе возможностей, у меня ничего не оставалось.

Это был трудный период для каждого члена команды. Случались взлеты и падения, настоящие американские горки. Никто из нас не терял веры. Мы едины и пытаемся повернуть развитие болида в верном направлении.

Сегодня мы очень много теряли в четвертом и 11-м поворотах в сравнении с остальными, так что я влетал в них и надеялся на то, что останусь на трассе. Было трудно, и дальше будет трудно, но, надеюсь, такой результат показывает, что мы на верном пути – надо продолжать работу», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Посмотрим, удастся ли сегодня заснуть! Мы будем анализировать изо всех сил, чтобы завтра провести первоклассную гонку. Будет тяжело сражаться с этими двумя ребятами. Ландо выступает прекрасно, и здорово видеть «Макларен» на высоких позициях, а Макс – вы знаете Макса, он всегда среди лидеров, делает свое дело».

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Хэмилтон установил рекорд «Ф-1» по поулам на одном автодроме

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChecoPerezzz
что-то хейтеры Льюиса после его поула резко испарились, удивительно
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ihor Soldatkin
Ответ ChecoPerezzz
что-то хейтеры Льюиса после его поула резко испарились, удивительно
григпар и ирс на месте
а вот мортимеров, ботомоннеров и кучи алексов и вправду невидно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodbert
Опять Мерсы подтягиваются к концу сезона, начинают верить в себя и не меняют концепцию, думая что все ок. Ложное чувство спокойствия. В то время как Рб вовсю готовятся к след сезону, а на этот почти забили. И так по кругу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий