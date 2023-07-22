Льюис Хэмилтон о поуле: «Ощущения как в первый раз. Я ехал на пределе возможностей на последней попытке»

Льюис Хэмилтон высказался о победе в квалификации к Гран-при Венгрии.

Пилот « » опередил соперника из « » на 0,003 секунды, третьим стал гонщик « » .

«Последние полтора года были безумными.

Я потерял голос – так кричал в машине! Потрясающее чувство. Я так благодарен, что нахожусь здесь – команда очень упорно трудилась. В этот раз мы так старались оказаться на поуле. Ощущения как в первый раз.

Я не ожидал, что буду сражаться за поул, и на последней попытке ехал на пределе возможностей, у меня ничего не оставалось.

Это был трудный период для каждого члена команды. Случались взлеты и падения, настоящие американские горки. Никто из нас не терял веры. Мы едины и пытаемся повернуть развитие болида в верном направлении.

Сегодня мы очень много теряли в четвертом и 11-м поворотах в сравнении с остальными, так что я влетал в них и надеялся на то, что останусь на трассе. Было трудно, и дальше будет трудно, но, надеюсь, такой результат показывает, что мы на верном пути – надо продолжать работу», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Посмотрим, удастся ли сегодня заснуть! Мы будем анализировать изо всех сил, чтобы завтра провести первоклассную гонку. Будет тяжело сражаться с этими двумя ребятами. Ландо выступает прекрасно, и здорово видеть «Макларен» на высоких позициях, а Макс – вы знаете Макса, он всегда среди лидеров, делает свое дело».

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