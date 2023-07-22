Тото Вольфф: «Новый формат квалификации привел к возникновению странной ситуации – никто не понимает, где находится»

Исполнительный директор «Мерседеса» остался не в восторге от нового формата квалификации.

Экспериментальный вариант формата – где в первом сегменте гонщики смогут использовать только шины «хард», во втором только «медиум», а в третьем только «софт», – будет опробован на .

При этом количество комплектов шин на каждого гонщика сократилось с 13 до 11. Что привело к тому, что в практиках команды стали усиленно экономить шины.

Вольфф считает, что новый формат и его последствия лишь запутали ситуацию для команд.

«Во-первых, этот новый формат использования шин привел к возникновению странной ситуации, потому что никто не понимает, где находится в расстановке сил. Вчера мы смогли использовать только один комплект «медиума» и все прошло не очень хорошо.

В то же время на «софте» у машины очень хорошее сцепление с трассой. Льюис впереди и способен улучшить свое время еще на 0,2 – 0,3 секунды.

За ночь мы внесли изменения в настройки болида, но вы сами видите разницу в скорости на «медиуме» – «Ред Булл» на первом же круге оказывается быстрее всех на секунду. В то же время на «софте» у них были проблемы с темпом. У нас же все наоборот.

говорил о том, что машина мгновенно трансформировалась после перехода на «софт», притом, что мы не меняли настройки. Мы не думаем, что шины «софт» можно будет использовать в гонке. Но посмотрим, что будет завтра. Может быть, мы пойдем каким-то другим путем», – рассказал Вольфф.

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