Гельмут Марко: «Перес протянул 2,5 года с Ферстаппеном – это рекорд. Квалификации компенсируются хорошими гонками»

Гельмут Марко высказался о рекорде Серхио Пересе и перспективах Даниэля Риккардо.

Советник «Ред Булл» вступился за , мотивируя это тем, что выступать в паре с «непросто».

«Контракт, подписанный с Пересом в прошлом году, действует и в 2024-м. И он уже протянул два с половиной года с Ферстаппеном – это рекорд. Это непросто.

В последних квалификациях он выступает ниже среднего, однако компенсирует это очень качественными гонками», – заявил австриец в интервью sport.de.

Риккардо, заменившему Ника де , придется непросто в «Альфа Таури», полагает :

«Альфа Таури» последняя в чемпионате, и это совершенно другой опыт с сравнении с его представлениями. – не медленный пилот, и Даниэль идет на большой риск. Но он готов попробовать».

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