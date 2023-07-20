Гельмут Марко: «Перес протянул 2,5 года с Ферстаппеном – это рекорд. Квалификации компенсируются хорошими гонками»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Ник де Врис Юки Цунода Авто

Гельмут Марко высказался о рекорде Серхио Пересе и перспективах Даниэля Риккардо.

Советник «Ред Булл» вступился за Переса, мотивируя это тем, что выступать в паре с Максом Ферстаппеном «непросто».

«Контракт, подписанный с Пересом в прошлом году, действует и в 2024-м. И он уже протянул два с половиной года с Ферстаппеном – это рекорд. Это непросто.

В последних квалификациях он выступает ниже среднего, однако компенсирует это очень качественными гонками», – заявил австриец в интервью sport.de.

Риккардо, заменившему Ника де Вриса, придется непросто в «Альфа Таури», полагает Марко:

«Альфа Таури» последняя в чемпионате, и это совершенно другой опыт с сравнении с его представлениями. Юки Цунода – не медленный пилот, и Даниэль идет на большой риск. Но он готов попробовать».

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3 комментария

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Дмитрий Дудников
Ответ Jurgen Klinsmann
квалификация компенсируется самовозом, который позволяет приезжать на подиум даже стартуя с конца.
Из пяти последних гонок, он только в Австрии был на подиуме. Это субъективное мнение, но думаю болид RB не для всех. Похоже требует специфических навыков. Не получится как у Рассела в 20-м: просто сесть и поехать, и даже почти победить.
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Paninaro
Дэн протянул 3, нет?
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