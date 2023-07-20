Хайме Альгерсуари: «Перес не протянул бы и года в молодежной программе «Ред Булл»

Хайме Альгерсуари считает, что Серхио Перес вылетел бы из молодежной программы «Ред Булл».

Испанский диджей и бывший пилот «Формулы-1» входил в систему «Ред Булл» и выступал за «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»). Перес перешел в «Ред Булл» напрямую по завершении контракта с «Рейсинг Пойнт» в конце 2020 года.

«Тот факт, что Перес выступает за «Ред Булл», демонстрирует, что молодежная программа «Ред Булл» не добивается успеха. Вся идея, которую команда озвучивала в прессе, в том, чтобы воспитывать чемпионов или как можно более сильных пилотов, предоставлять им шанс в «Альфа Таури», чтобы набраться опыта. Если команда берет гонщиков со стороны, это уже противоречивое решение. Это бессмысленно.

Вы годами тратите миллионы на многочисленных пилотов, чтобы они становились чемпионами в юниорских категориях, переводите их в «Ф-1», где у них есть очень небольшие шансы, скрещиваете пальцы, чтобы у них была хорошая машина – иначе ты ничего не можешь сделать в «Ф-1» – затем скрещиваете пальцы, чтобы они попали в чемпионский болид, а именно «Ред Булл».

Надо четко сказать, что Чеко никогда не был в команде юниоров. Если бы он был, то не протянул бы и года, учитывая, как Гельмут Марко распоряжается пилотами», – заявил Хайме в подкасте Sky Sports F1.

также высказался о неудовлетворительных выступлениях Переса в паре с в 2023 году:

«У тебя чемпионский болид, и его надо использовать. Неприемлемо, что Перес всегда медленнее на половину секунды или семь десятых. Если твой напарник выигрывает все гонки, ты должен быть как минимум на подиуме, а не подниматься в призы только в свои лучшие дни.

Необходимо приблизиться, или тебя заменят. На решетке есть много гонщиков, которые точно оказались бы ближе к Максу».

Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

Гельмут Марко: «Нет смысла менять Переса сейчас. Посмотрим на Риккардо в сравнении с Цунодой – Юки недооценивают»