Хайме Альгерсуари: «Мне до сих пор снятся сны с Марко, который отчитывает меня как ребенка. Я работал с несколькими психологами»

Диджей и бывший пилот «Формулы-1» рассказал о психологических трудностях в системе «Ред Булл».

Альгерсуари, выступавший за «Торо Россо» в 2009-2011 годах, особо отметил роль советника «Ред Булл» . В свои 19 лет испанец стал самым молодым гонщиком «Ф-1» в истории (затем его рекорд побил ). После сезона-2011 Хайме и его напарника заменили на и Жана-Эрика Верня.

«Я запрыгнул в болид посреди сезона. Может, это не лучший шанс, но он появился. Я во всех смыслах не был готов, но другого пути не существовало. Ты не можешь отказаться, потому что не знаешь, возникнет ли такая возможность вновь. «Ред Булл» в каком-то плане ощущался как родитель, потому что программа платила за карьеру и принимала решения.

Я кое-что расскажу: мне до сих пор снятся очень странные сны из того времени. Особенно о бессилии и разочаровании, о вечном сердитом Марко, который отчитывает меня как ребенка. Я вижу себя таким.

Это стало психологической травмой, и, уверен, Буэми и многие другие тоже через такое прошли. Я не смог избавиться от этого. Когда я закончил карьеру, то проходил терапию с несколькими психологами, которые пытались помочь мне начать новую жизнь. Но я хотел полностью вычистить все, чем жил раньше. Тем не менее, странные вещи до сих пор посещают мою голову. Иногда я просыпаюсь в слезах – как будто проехал отличный круг, а потом увидел сердитое лицо Марко», – сообщил Альгерсуари.

Феттель, Риккардо, Сайнс и другие гонщики «Ред Булл» глазами их шефа: кто слишком нестабильный, а кто был токсичным для Ферстаппена

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram