Эдди Ирвайн: «Сравнения Ферстаппена и Шумахера совершенно бессмысленным. Сейчас больше гонок, изменилась система начисления очков»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о сравнениях с .

По мнению Ирвайна, несмотря на неоспоримый талант Ферстаппена, проводить подобные сравнения абсолютно бессмысленно, учитывая изменившиеся условия выступлений в «Ф-1».

«Ферстаппен стал настоящим мастером. Он всегда был быстр, но в начале карьеры допускал слишком много ошибок. Таким же был и Михаэль Шумахер: такие гонщики работают на запредельном уровне, при этом оставляя для себя небольшой запас прочности. И сейчас, когда в руках у Макса оказалось лучшее шасси в «Ф-1», это позволяет ему атаковать не на 99,999%, а всего на 99%. А это имеет огромное значение.

У « » невероятно хорошая машина, но при этом мы видим колоссальную разницу между Максом и Серхио Пересом. Когда я был в Маранелло, некоторые люди заявляли о том, что « » тянет Шумахера. Это полная чушь. Конечно, когда у нас появлялся новый двигатель или новое днище, первым новинку получал именно Михаэль, но его талант был колоссален. Ферстаппен такой же. И сейчас, когда у него уже есть два титула, он не чувствует этого давления и может делать то, что хочет.

При этом сравнения (Макса и Михаэля) совершенно бессмысленны. Просто потому, что сейчас стало больше гонок и появилась другая система начисления очков. Цифры уже не имеют никакого значения.

Раньше выигрывать было сложнее. Машины ломались чаще, что могло сыграть тебе как в плюс, так и в минус, но шанс добраться до финиша в любом случае был ниже. Кроме того, календарь состоял всего из 14 Гран-при. Теперь гонщики работают быстро, проводят больше гонок, чем когда-либо, а машины стали тяжелее, в то время как наши болиды были больше похожи на картинг.

Когда они удвоили количество гонок за сезон и поменяли систему начисления очков, они тем самым просто выкинули всю статистику в окно. А еще они сделали это очень невовремя. Ведь если бы они сделали это в 1999 году, то я бы стал чемпионом мира», – рассказал Ирвайн.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?