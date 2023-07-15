Юки Цунода: «Было бы потрясающе получить шанс в «Ред Булл»

Юки Цунода прокомментировал потенциальный переход из «Альфа Таури» в «Ред Булл».

проводит сезон-2023 неудачно, и новый напарник Цуноды Даниэль Риккардо намекал на то, что готов занять место мексиканца. Юки признался, что тоже согласился бы стать партнером .

«Гонщику приятно, когда есть внимание со стороны других команд, но сейчас я счастлив в « ». Команда очень поддерживала меня в последние сезоны, и я не рассматриваю переход в другое место.

Было бы потрясающе получить шанс в «Ред Булл». Но, повторюсь, я не слишком много думаю о [сезоне-2024], и нет причин уходить из «Альфа Таури».

Я не должен слишком переживать по поводу контракта. Сейчас я сосредоточен на гонках и результатах», – заявил японский пилот в интервью Motorsport-Total.

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