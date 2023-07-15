Юки Цунода: «Было бы потрясающе получить шанс в «Ред Булл»
Юки Цунода прокомментировал потенциальный переход из «Альфа Таури» в «Ред Булл».
Серхио Перес проводит сезон-2023 неудачно, и новый напарник Цуноды Даниэль Риккардо намекал на то, что готов занять место мексиканца. Юки признался, что тоже согласился бы стать партнером Макса Ферстаппена.
«Гонщику приятно, когда есть внимание со стороны других команд, но сейчас я счастлив в «Альфа Таури». Команда очень поддерживала меня в последние сезоны, и я не рассматриваю переход в другое место.
Было бы потрясающе получить шанс в «Ред Булл». Но, повторюсь, я не слишком много думаю о [сезоне-2024], и нет причин уходить из «Альфа Таури».
Я не должен слишком переживать по поводу контракта. Сейчас я сосредоточен на гонках и результатах», – заявил японский пилот в интервью Motorsport-Total.
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