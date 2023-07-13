Отмар Сафнауэр: «Рено» довольна моторным регламентом-2026. Надеюсь, болиды не будут франкенштейнами»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 регламент Отмар Сафнауэр Рено Альпин Авто

Отмар Сафнауэр считает, что моторный регламент на сезон-2026 менять не надо.

Руководитель «Альпин» обсудил данный вопрос с мотористами из «Рено». Ранее модифицировать утвержденные правила предложил глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Я поговорил с ребятами из отдела силовых установок, и мы хотим оставить все как есть. Я не слишком тщательно слежу, не участвовал в переговорах, не погружен в причины, но я спросил у них эти вопросы, и мы довольны версией регламента, которая есть сейчас.

Насколько я представляю, вряд ли его изменят», – заявил специалист.

Сафнауэр также прокомментировал опасения Хорнера, который утверждал, что в 2026 году болиды станут «франкенштейнами»:

«Мы пока не дошли так далеко, не определили [регламент по шасси]. Надеюсь, болиды не будут франкенштейнами.

Помню, как определяли нынешние правила, и все, включая меня, говорили, что «борьба будет ужасной», «все машины будут выглядеть одинаково», «это будет уже не «Ф-1».

Все получилось не так – трудно предсказать будущее, особенно если речь о правилах, которые еще не определены. Надеюсь, все получится».

Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

Фредерик Вассер: «Не считаю, что сейчас уже слишком поздно менять моторный регламент-2026»

2 комментария

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Rjcnbr
не слишком тщательно слежу
не участвовал в переговорах
не погружен
вряд ли
пока не дошли
не определили
надеюсь, не будут
+1
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Рнпрл Аари
Хорнер и Вассер vs Тото и неуверенный Отнар. Интересное начало
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