Отмар Сафнауэр: «Рено» довольна моторным регламентом-2026. Надеюсь, болиды не будут франкенштейнами»

Отмар Сафнауэр считает, что моторный регламент на сезон-2026 менять не надо.

Руководитель « » обсудил данный вопрос с мотористами из « ». Ранее модифицировать утвержденные правила предложил глава команды « » Кристиан Хорнер.

«Я поговорил с ребятами из отдела силовых установок, и мы хотим оставить все как есть. Я не слишком тщательно слежу, не участвовал в переговорах, не погружен в причины, но я спросил у них эти вопросы, и мы довольны версией регламента, которая есть сейчас.

Насколько я представляю, вряд ли его изменят», – заявил специалист.

Сафнауэр также прокомментировал опасения Хорнера, который утверждал, что в 2026 году болиды станут «франкенштейнами»:

«Мы пока не дошли так далеко, не определили [регламент по шасси]. Надеюсь, болиды не будут франкенштейнами.

Помню, как определяли нынешние правила, и все, включая меня, говорили, что «борьба будет ужасной», «все машины будут выглядеть одинаково», «это будет уже не «Ф-1».

Все получилось не так – трудно предсказать будущее, особенно если речь о правилах, которые еще не определены. Надеюсь, все получится».

Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

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