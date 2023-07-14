Даниил Квят: «Шансы на то, что я также буду выступать в «Формуле Е», достаточно высоки»

Теги Формула-1 Даниил Квят WEC Формула E Нио Авто

Даниил Квят рассказал, что не исключает выступления в «Формуле Е» на постоянной основе.

Квят, который продолжает карьеру в WEC, со следующего сезона начнет выступать за команду «Ламборгини» в классе гиперкаров.

При этом Квят проводит уже вторые тесты новичок в «Формуле Е» в составе команды «Нио».

«Я открыт для разных вариантов. Сейчас у меня нет конкретной программы для «Формулы Е», но шансы на то, что я также буду выступать и в этом чемпионате, достаточно высоки. Посмотрим. Посмотрим, какие у нас будут возможности и после этого коллективно примем решение», – рассказал Квят.

Квят проведет тестовую практику «Формулы E»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий