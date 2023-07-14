Даниил Квят: «Шансы на то, что я также буду выступать в «Формуле Е», достаточно высоки»

рассказал, что не исключает выступления в «Формуле Е» на постоянной основе.

Квят, который продолжает карьеру в , со следующего сезона начнет выступать за команду «Ламборгини» в классе гиперкаров.

При этом Квят проводит уже вторые тесты новичок в «Формуле Е» в составе команды «Нио».

«Я открыт для разных вариантов. Сейчас у меня нет конкретной программы для «Формулы Е», но шансы на то, что я также буду выступать и в этом чемпионате, достаточно высоки. Посмотрим. Посмотрим, какие у нас будут возможности и после этого коллективно примем решение», – рассказал Квят.

Квят проведет тестовую практику «Формулы E»