Квят проведет тестовую практику «Формулы E»
Даниил Квят вернется за руль болида «Формулы E».
В апреле пилот WEC провел тесты новичков в составе «Нио».
14 июля, перед этапами «Формулы E» в Риме, Квят выступит в практике новичков за ту же команду. Также в заездах примут участие резервный пилот «Астон Мартин» в «Формуле-1» Фелипе Другович («Мазерати»), показавший лучшее время на апрельских тестах, гонщики «Формулы-2» Зейн Мэлоуни («Андретти») и Джехан Дарувала («Махиндра»), экс-пилот «Ф-1» Джек Эйткен («Энвижн»), многократный победитель гонок «Ф-2» Лука Гьотто («Ниссан») и другие спортсмены.
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