Квят проведет тестовую практику «Формулы E»

вернется за руль болида « ».

В апреле пилот провел тесты новичков в составе «Нио».

14 июля, перед этапами «Формулы E» в Риме, Квят выступит в практике новичков за ту же команду. Также в заездах примут участие резервный пилот « » в «Формуле-1» Фелипе Другович (« »), показавший лучшее время на апрельских тестах, гонщики «Формулы-2» Зейн Мэлоуни («Андретти») и Джехан Дарувала («Махиндра»), экс-пилот «Ф-1» Джек Эйткен («Энвижн»), многократный победитель гонок «Ф-2» Лука Гьотто («Ниссан») и другие спортсмены.

Гонщики из России протестировали главные электрогонки мира: Квят – 10-й, Шварцман – 7-й. Есть ли перспективы?