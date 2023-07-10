Квят проведет тестовую практику «Формулы E»

Теги Формула-1 Ниссан Формула-2 Мазерати Андретти Автоспорт Астон Мартин Даниил Квят WEC Формула E Лука Гьотто Махиндра Джек Эйткен Нио Джехан Дарувала Фелипе Другович Энвижн Авто

Даниил Квят вернется за руль болида «Формулы E».

В апреле пилот WEC провел тесты новичков в составе «Нио».

14 июля, перед этапами «Формулы E» в Риме, Квят выступит в практике новичков за ту же команду. Также в заездах примут участие резервный пилот «Астон Мартин» в «Формуле-1» Фелипе Другович («Мазерати»), показавший лучшее время на апрельских тестах, гонщики «Формулы-2» Зейн Мэлоуни («Андретти») и Джехан Дарувала («Махиндра»), экс-пилот «Ф-1» Джек Эйткен («Энвижн»), многократный победитель гонок «Ф-2» Лука Гьотто («Ниссан») и другие спортсмены.

Гонщики из России протестировали главные электрогонки мира: Квят – 10-й, Шварцман – 7-й. Есть ли перспективы?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий