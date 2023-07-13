Ландо Норрис: «24 Гран-при – много. Идеальное количество ближе к 20, но с ротацией трасс»

Ландо Норрис назвал оптимальное количество Гран-при «Формулы-1» за сезон.

В 2024 году пилот « » и его коллеги проведут рекордные 24 этапа.

«Я бы сказал, 24 – это много. Если бы мне пришлось назвать идеальное количество, наверное, оно ближе к 20.

Но трасс слишком много, есть много автодромов, куда люди хотят отправиться и так далее. 20 – хорошее число, в том числе для механиков, инженеров и всех, кто совершает перелеты. Они на протяжении такого количества дней находятся вдали от своих семей, детей и так далее – больше, чем мы, пилоты, и это тяжело. На мой взгляд, мы должны больше говорить о таких людях, чем о себе, когда обсуждаем подобные вопросы.

Так что около 20, но с ротацией трасс. В определенные места можно приезжать в разные сезоны. Просто невозможно посетить все треки [за один год], куда мы хотим отправиться, все просто.

Здорово, что «Ф-1» приложила усилия для того, чтобы чуть лучше организовать календарь. Тем не менее, расписание тяжелое, один из длиннейших сезонов, что у нас был», – заявил .

«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2024 – чемпионат стартует 2 марта в Бахрейне