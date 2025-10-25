Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»

В «Ред Булл» назвали слабость команды после практики в Мексике.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко провел сравнение с «Маклареном » по итогам первых двух тренировок перед Гран-при Мехико.

«На одном круге мы быстры и конкурентоспособны, однако длинные отрезки хорошими не получились, особенно на «медиуме» – мы явно уступаем «Макларену». На «софте» мы чуть ближе, но все равно немного проигрываем. Впереди много работы.

Это никак не связано с температурой. Вопрос в балансе и сцеплении», – отметил австриец в эфире немецкого Sky.

Гельмут также упомянул борьбу Оскара Пиастри с напарником по «Макларену» Ландо Норрисом :

«Он явно позади Норриса. Похоже, он испытывает сложности в данный момент. Но это только пятница – может, получится исправить ситуацию.

Однако сначала нам нужно решить собственные проблемы, а уж затем смотреть на соперников».

