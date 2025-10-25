  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»
0

Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»

В «Ред Булл» назвали слабость команды после практики в Мексике.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко провел сравнение с «Маклареном» по итогам первых двух тренировок перед Гран-при Мехико.

«На одном круге мы быстры и конкурентоспособны, однако длинные отрезки хорошими не получились, особенно на «медиуме» – мы явно уступаем «Макларену». На «софте» мы чуть ближе, но все равно немного проигрываем. Впереди много работы.

Это никак не связано с температурой. Вопрос в балансе и сцеплении», – отметил австриец в эфире немецкого Sky.

Гельмут также упомянул борьбу Оскара Пиастри с напарником по «Макларену» Ландо Норрисом:

«Он явно позади Норриса. Похоже, он испытывает сложности в данный момент. Но это только пятница – может, получится исправить ситуацию.

Однако сначала нам нужно решить собственные проблемы, а уж затем смотреть на соперников».

Макс Ферстаппен: «С нулевым темпом «Ред Булл» гонку не выиграть»

Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoГран-при Мексики
logoОскар Пиастри
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
logoГельмут Марко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
2 минуты назад
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
12 минут назад
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
19 минут назад
Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»
30 минут назад
Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»
52 минуты назад
Лоран Мекьес о борьбе со стартовой меткой Норриса: «Глупые игры «Ред Булл» и «Макларена»
58 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Очень важно следить за эволюцией состояния трассы»
сегодня, 08:38
Джордж Расселл: «Норрис очень быстр на длинной дистанции, но квалификация крайне важна, борьба плотная»
сегодня, 08:33
Льюис Хэмилтон: «Нужно оптимизировать баланс. Не хотел бы выступать в гонке на болиде, который бы работал так, как в пятницу»
сегодня, 08:21
Шарль Леклер: «По гоночному темпу «Феррари», возможно, смотрелась даже лучше «Ред Булл». Но «Макларен» в другой лиге»
сегодня, 08:08
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15