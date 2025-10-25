Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
О’Уорд был доставлен в медцентр после практики в Мехико.
Резервист «Макларена» и пилот команды в «Индикаре» Пато О’Уорд был отправлен в медицинский центр после первой практики перед Гран-при Мехико, где выступал вместо Ландо Норриса. Причина – пищевое отравление.
Пилот столкнулся с проблемами еще во время сессии, в которой показал 13-е время. Отмечается, что после отрезка на трассе ему ввели внутривенные жидкости, чтобы справиться с обезвоживанием, и дали лекарства от боли в желудке. Также врачи следили за частотой сердечных сокращений.
После сессии О’Уорд не принимал участия в общении с прессой и спонсорских мероприятиях.
