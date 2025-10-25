  • Спортс
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление

О’Уорд был доставлен в медцентр после практики в Мехико.

Резервист «Макларена» и пилот команды в «Индикаре» Пато О’Уорд был отправлен в медицинский центр после первой практики перед Гран-при Мехико, где выступал вместо Ландо Норриса. Причина – пищевое отравление.

Пилот столкнулся с проблемами еще во время сессии, в которой показал 13-е время. Отмечается, что после отрезка на трассе ему ввели внутривенные жидкости, чтобы справиться с обезвоживанием, и дали лекарства от боли в желудке. Также врачи следили за частотой сердечных сокращений.

После сессии О’Уорд не принимал участия в общении с прессой и спонсорских мероприятиях.

Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
