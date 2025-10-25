Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что руководству «Ред Булл» стоит предложить место в «Рейсинг Буллз» четырехкратному чемпиону «Индикара» Алексу Палоу.
«Я бы сохранил Лиама Лоусона, а к нему в пару позвал Алекса Палоу из «Индикара». Палоу выигрывает гонки, умеет действовать под давлением, в любых обстоятельствах. Он превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее – ну так испытайте его.
В его лице вы гарантировано получаете гонщика определенного уровня. И в практиках он смотрится намного увереннее гонщиков «Формулы-2».
Он привык выступать под колоссальным давлением, он выиграл «500 миль Индианаполиса», у него есть опыт выступления на самых разных трассах, и он всегда находится в числе лидеров. И еще он испанец, так что он быстро адаптируется в Европе», – рассказал Вильнев.
«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд