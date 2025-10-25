0

Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»

Вильнев посоветовал «Ред Бул» подписать Палоу.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что руководству «Ред Булл» стоит предложить место в «Рейсинг Буллз» четырехкратному чемпиону «Индикара» Алексу Палоу.

«Я бы сохранил Лиама Лоусона, а к нему в пару позвал Алекса Палоу из «Индикара». Палоу выигрывает гонки, умеет действовать под давлением, в любых обстоятельствах. Он превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее – ну так испытайте его.

В его лице вы гарантировано получаете гонщика определенного уровня. И в практиках он смотрится намного увереннее гонщиков «Формулы-2».

Он привык выступать под колоссальным давлением, он выиграл «500 миль Индианаполиса», у него есть опыт выступления на самых разных трассах, и он всегда находится в числе лидеров. И еще он испанец, так что он быстро адаптируется в Европе», – рассказал Вильнев.

«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
500 миль Индианаполиса
Алекс Палоу
logoИндикар
logoЖак Вильнев
logoЛиам Лоусон
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
1 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
3 минуты назад
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
13 минут назад
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
20 минут назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»
47 минут назад
Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»
53 минуты назад
Лоран Мекьес о борьбе со стартовой меткой Норриса: «Глупые игры «Ред Булл» и «Макларена»
59 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Очень важно следить за эволюцией состояния трассы»
сегодня, 08:38
Джордж Расселл: «Норрис очень быстр на длинной дистанции, но квалификация крайне важна, борьба плотная»
сегодня, 08:33
Льюис Хэмилтон: «Нужно оптимизировать баланс. Не хотел бы выступать в гонке на болиде, который бы работал так, как в пятницу»
сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15