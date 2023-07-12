Фредерик Вассер: «Феррари» уже работает над проектом болида следующего года»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что команда уже начала работу над болидом 2024 года. При этом Вассер признал, что в условиях ограничения бюджетов правильно распределять ресурсы командам становится сложнее.

«Безусловно, главным фактором в данной ситуации является ограничение бюджетов. Лимит не позволяет вам создавать проект нового болида в тех условиях, которые, возможно, были доступны еще несколько лет назад. Это значит, что вам приходится адаптироваться к ситуации и «Феррари», как мне кажется, в текущих условиях сделала неплохой шаг вперед.

Также нужно учитывать и то, что технический регламент стал намного более строгим, чем раньше, что ограничивает и усложняет задачу добиться значительного прогресса в работе болида по ходу сезона.

Что касается нас, то «Феррари» уже работает над проектом болида следующего года и мы стараемся правильным образом скорректировать направление для дальнейшего развития», – рассказал Вассер.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?

2 комментария

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White Pardus
Ну вот! А Вы все на Сайнса катите! Типа ехать разучился! А оказалось - бросили улучшать болид 23 года)
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Рнпрл Аари
Ну все теперь то это будет Вассеровский болид. Ждемс что получится..
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