Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» предстоят серьезные разговоры. «Макларен» доказывает, что выбрал правильное направление»

Льюис Хэмилтон хочет обсудить с «Мерседесом» развитие машины после домашнего подиума.

Семикратный чемпион «Формулы-1» финишировал третьим на , его коллега из «Макларена» – вторым. Хэмилтон считает, что быстрый прогресс команды из Уокинга должен стать для «Мерседеса» примером.

«Безусловно, мы проводим сезон взлетов и падений – это относится к последним полутора годам. Впереди много работы. Полагаю, я точно знаю, что нужно сделать, и предстоят серьезные разговоры о шагах на будущее.

«Макларен» доказывает, что выбрал правильное направление. Впечатляет, насколько команда быстра на высоких скоростях. У нашей машины есть свои сильные стороны – длинные отрезки выходят особенно здорово. Как только у нас будет такая же задняя часть, мы окажемся на верном пути», – заявил Льюис.

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