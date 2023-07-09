Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» предстоят серьезные разговоры. «Макларен» доказывает, что выбрал правильное направление»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Льюис Хэмилтон хочет обсудить с «Мерседесом» развитие машины после домашнего подиума.

Семикратный чемпион «Формулы-1» финишировал третьим на Гран-при Великобритании, его коллега из «Макларена» Ландо Норрис – вторым. Хэмилтон считает, что быстрый прогресс команды из Уокинга должен стать для «Мерседеса» примером.

«Безусловно, мы проводим сезон взлетов и падений – это относится к последним полутора годам. Впереди много работы. Полагаю, я точно знаю, что нужно сделать, и предстоят серьезные разговоры о шагах на будущее.

«Макларен» доказывает, что выбрал правильное направление. Впечатляет, насколько команда быстра на высоких скоростях. У нашей машины есть свои сильные стороны – длинные отрезки выходят особенно здорово. Как только у нас будет такая же задняя часть, мы окажемся на верном пути», – заявил Льюис.

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5 комментариев

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grag68
Хэм ещё в прошлом году, после 5 гонок сказал, что эта машина никогда не поедет, но в мерсе, с упорством баранов продолжают гнуть свою линию. Им ещё повезло, что в вильямсе сидят середняки, но скоро и они будут их опережать
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mrMassi
Ответ King_X
Только выбился на подиум, и уже диктует условия Остыл бы, Тото уже не раз выговаривал
По моему это логично. Пока что мерседесы только и говорят про «сделать шаг вперед», а прибавляют конкуренты (АМ и Маки по ходу сезона). Наверное пора бы уже от слов к действию перейти? Мерседесы так быстрее и не стали, просто спасает их длинные отрезки и умение долго оставаться на трассе.

Ну и к тому же Льюис (как верно отметил Халк) избалован победами, его не интересуют просто подиумы.
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King_X
Только выбился на подиум, и уже диктует условия
Остыл бы, Тото уже не раз выговаривал
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RusSt
В маках просто инженеры машину строят а не ведут серьезные разговоры с пилотами вот и успевают все
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Бехруз Каримов
Ответ RusSt
В маках просто инженеры машину строят а не ведут серьезные разговоры с пилотами вот и успевают все
они копирует. Копировали некие РБ и АМ .
Мерседес стесняется это делать. Потом все будут ржут.
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