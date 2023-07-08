Льюис Хэмилтон: «Успех «Макларена» логичен – боковая часть болида очень похожа на «Ред Булл». Тревожный звонок для «Мерседеса»

Льюис Хэмилтон высказался о причинах успеха «Макларена» в Сильверстоуне.

В квалификации к Гран-при Великобритании Ландо Норрис показал второй результат, – третий. Хэмилтон, в прошлом выступавший за «Макларен», завершил сессию седьмым.

«Я не удивлен. Если посмотреть на машину, это логично. И я очень рад за команду. Полоса неудач тянулась так долго, и приятно видеть «Макларен» среди лидеров.

Если сравнить с « », боковая часть болида очень похожа, и [понтоны] работают. Здорово, что еще одна команда в борьбе – это мы и хотим видеть в «Ф-1», – заявил пилот « ».

Британец поделился мнением о том, это успех «Макларена» значит для его нынешней команды:

«Это не удар, просто тревожный звонок. «Макларен» впереди, и мы должны сделать больше.

Конечно, я стараюсь оставаться оптимистом, но с реалистичной точки зрения даже не знаю. Было трудно обогнать две « », а теперь впереди два «Макларена». Гонка будет тяжелой».

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