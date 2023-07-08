Льюис Хэмилтон: «Успех «Макларена» логичен – боковая часть болида очень похожа на «Ред Булл». Тревожный звонок для «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон высказался о причинах успеха «Макларена» в Сильверстоуне.
В квалификации к Гран-при Великобритании Ландо Норрис показал второй результат, Оскар Пиастри – третий. Хэмилтон, в прошлом выступавший за «Макларен», завершил сессию седьмым.
«Я не удивлен. Если посмотреть на машину, это логично. И я очень рад за команду. Полоса неудач тянулась так долго, и приятно видеть «Макларен» среди лидеров.
Если сравнить с «Ред Булл», боковая часть болида очень похожа, и [понтоны] работают. Здорово, что еще одна команда в борьбе – это мы и хотим видеть в «Ф-1», – заявил пилот «Мерседеса».
Британец поделился мнением о том, это успех «Макларена» значит для его нынешней команды:
«Это не удар, просто тревожный звонок. «Макларен» впереди, и мы должны сделать больше.
Конечно, я стараюсь оставаться оптимистом, но с реалистичной точки зрения даже не знаю. Было трудно обогнать две «Феррари», а теперь впереди два «Макларена». Гонка будет тяжелой».
Зак Браун о успехе в квалификации: «Обновления «Макларена» работают, команда делает свое дело, гонщики пилотируют»
«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария