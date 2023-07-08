Гельмут Марко о 3-й практике: «Ферстаппен неплохо продемонстрировал свои возможности. Мы хорошо готовы к гонкам в дождь»

Советник « » прокомментировал итоги третьей практики перед Гран-при Великобритании.

Лучшее время в сессии показал Шарль Леклер, однако после начала дождя на промежуточных шинах оказался значительно быстрее конкурентов, с учетом условий.

Ожидается, что квалификация к Гран-при Великобритании пройдет в дождевых условиях, а воскресная гонка – скорее всего в сухих.

«Мы не смогли закончить свою рабочую программу. Но, по крайней мере, мы смогли проехать несколько кругов, потренировавшись на длинной дистанции.

В дождевых условиях Макс оказался на 1,5 секунды быстрее Хэмилтона и на 2 секунды быстрее всех остальных. Так что да, это была неплохая демонстрация его возможностей. Мы очень хорошо готовы к гонкам в дождь», – рассказал Марко.

Гран-при Великобритании-2023. 3-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Алонсо – 3-й в дождевой сессии