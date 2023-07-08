Гран-при Великобритании-2023. 3-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Алонсо – 3-й в дождевой сессии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам заключительной сессии свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

Значительная часть тренировки прошла в дождевых условиях, однако быстрейшие времена спортсмены показали на «сликах».

Сильверстоун

8 июля 2023 года

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.27,419 (23 круга)

2. Алекс Албон («Уильямс») +0,173 (14)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365 (17)

4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474 (19)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529 (15)

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,545 (20)

7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732 (15)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,847 (19)

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865 (17)

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918 (21)

11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,085 (20)

12. Ландо Норрис («Макларен») +1,144 (18)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,201 (15)

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,485 (19)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788 (12)

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,814 (22)

17. Оскар Пиастри («Макларен») +2,018 (20)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,167 (15)

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,171 (13)

20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – не показал времени (2)

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

Гран-при Великобритании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Албон – 3-й

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