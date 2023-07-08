Гран-при Великобритании-2023. 3-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Алонсо – 3-й в дождевой сессии

Теги результаты Гран-при Великобритании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам заключительной сессии свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

Значительная часть тренировки прошла в дождевых условиях, однако быстрейшие времена спортсмены показали на «сликах».

Сильверстоун
8 июля 2023 года
1-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.27,419 (23 круга)
2. Алекс Албон («Уильямс») +0,173 (14)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365 (17)
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474 (19)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529 (15)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,545 (20)
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732 (15)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,847 (19)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865 (17)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918 (21)
11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,085 (20)
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,144 (18)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,201 (15)
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,485 (19)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788 (12)
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,814 (22)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +2,018 (20)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,167 (15)
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,171 (13)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – не показал времени (2)
 

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

Гран-при Великобритании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Албон – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
быки на софте не выезжали, только медиум, у остальных время на S. Албон опять удивляет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Ответ Scorpio
быки на софте не выезжали, только медиум, у остальных время на S. Албон опять удивляет
У Williams юбилей, Албон поехал. Совпадение?)

Мальдонадо как-то за Вилы гонку выиграл. Вроде день рожденья Френка было. Или что-то такое, знаковое.

А вообще - удачи Вилам, одна из трёх команд-легенд.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Ответ Scorpio
это уже конспирология) На если на следующем этапе станут снова ведром...
Я только за, чтоб поехали.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Фурсов
Сессия нерепрезентативная. Вилки вчера были только 7-ми по гоночному темпу, но зато очень быстры в квале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LetTong
Фуры пол сезона шифровались чтобы сейчас показать космовозку)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Кто практику не смотрел, можете не полагаться на результаты. Эти времена базовые в начале практики. Далее был дождь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
Ответ Scorpio
быки на софте не выезжали, только медиум, у остальных время на S. Албон опять удивляет
Норрис тоже на медиуме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кочнев
Ответ Paninaro
У Williams юбилей, Албон поехал. Совпадение?) Мальдонадо как-то за Вилы гонку выиграл. Вроде день рожденья Френка было. Или что-то такое, знаковое. А вообще - удачи Вилам, одна из трёх команд-легенд.
We are Williams!С Мэнселла,с 1994.Последние годы был ад.Сейчас вроде ,чуть-чуть поехала колымага.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Ответ Paninaro
У Williams юбилей, Албон поехал. Совпадение?) Мальдонадо как-то за Вилы гонку выиграл. Вроде день рожденья Френка было. Или что-то такое, знаковое. А вообще - удачи Вилам, одна из трёх команд-легенд.
это уже конспирология)
На если на следующем этапе станут снова ведром...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Солнце13
Леклеру в тихую 3 движок поставили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Албон как бы намекает на смену команды, либо вилки годны и хороши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Как будто Уильямс и Альпин поняли проблемы своих болидов сильно лучше чем Мерс, Феррари и Астон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swerh
Ответ Фанат Сан-Марино
Албон как бы намекает на смену команды, либо вилки годны и хороши
Квалификация покажет. Вчера Вилы почти пустыми катались. Возможно, и сегодня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий