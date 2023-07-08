Гран-при Великобритании-2023. 3-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Алонсо – 3-й в дождевой сессии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам заключительной сессии свободных заездов перед Гран-при Великобритании.
Значительная часть тренировки прошла в дождевых условиях, однако быстрейшие времена спортсмены показали на «сликах».
Сильверстоун
8 июля 2023 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.27,419 (23 круга)
2. Алекс Албон («Уильямс») +0,173 (14)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365 (17)
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474 (19)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529 (15)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,545 (20)
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732 (15)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,847 (19)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865 (17)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918 (21)
11. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,085 (20)
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,144 (18)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,201 (15)
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,485 (19)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788 (12)
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,814 (22)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +2,018 (20)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,167 (15)
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,171 (13)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – не показал времени (2)
Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й
Гран-при Великобритании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Албон – 3-й
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Мальдонадо как-то за Вилы гонку выиграл. Вроде день рожденья Френка было. Или что-то такое, знаковое.
А вообще - удачи Вилам, одна из трёх команд-легенд.
На если на следующем этапе станут снова ведром...