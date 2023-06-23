Ник де Врис: «Лично я не измеряю успешность выступлений исключительно цифрами, это кажется мне не совсем справедливым»

Пилот « » Ник де Врис высказался о людях, измеряющих успешность гонщиков исключительно на основании их результатов.

Позиции де Вриса в команде кажутся не слишком прочными – после неудачного начала сезона в прессе появились слухи о возможной замене гонщика, а советник «Ред Булл» подтвердил журналистам, что выступления де Вриса оставляют желать лучшего и что ему нужно прибавлять.

«Лично я не измеряю успешность выступлений исключительно цифрами, поскольку мне это кажется не совсем справедливым – в первую очередь в отношении всей остальной твоей работе.

Просто потому, что мне кажется несправедливым таким образом оценивать всю твою работу – и то время, что ты тратишь на достижение своих мечтаний и целей.

Кроме того, всегда нужно стремиться стать лучше. Путь к успеху никогда не бывает простым, линейным», – рассказал де .

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