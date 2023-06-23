Ник де Врис: «Лично я не измеряю успешность выступлений исключительно цифрами, это кажется мне не совсем справедливым»

Теги Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис высказался о людях, измеряющих успешность гонщиков исключительно на основании их результатов.

Позиции де Вриса в команде кажутся не слишком прочными – после неудачного начала сезона в прессе появились слухи о возможной замене гонщика, а советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил журналистам, что выступления де Вриса оставляют желать лучшего и что ему нужно прибавлять.

«Лично я не измеряю успешность выступлений исключительно цифрами, поскольку мне это кажется не совсем справедливым – в первую очередь в отношении всей остальной твоей работе.

Просто потому, что мне кажется несправедливым таким образом оценивать всю твою работу – и то время, что ты тратишь на достижение своих мечтаний и целей.

Кроме того, всегда нужно стремиться стать лучше. Путь к успеху никогда не бывает простым, линейным», – рассказал де Врис.

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2 комментария

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Ascari
А некрасивые люди говорят, что настоящая красота внутри человека...

А чем ещё оценить выступления гонщика как не цифрами??
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Ten Hug
В мире спортивных результатов говорить, что успех измеряется не цифрами - не самая адекватная идея)
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