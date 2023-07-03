Магнуссен об инциденте с де Врисом: «Полагаю, он борется за свое будущее и находится в отчаянном положении»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с участием Ника де Вриса на Гран-при Австрии.
Де Врис был оштрафован на 5 секунд за то, что выдавил Магнуссена с трека – инцидент произошел в 6-м повороте на 35-м круге гонки.
Магнуссен предположил, что де Врис в последних гонках действует очень агрессивно, поскольку борется за свое будущее в «Альфа Таури» и «Формуле-1» вообще – нидерландским гонщиком не очень довольны в «Ред Булл».
«Ну, он же получил за это штраф, верно? Он выдавил меня с трассы. Полагаю, сейчас он гоняется, борясь за свое будущее – и, возможно, находится в затруднительном, отчаянном положении. Но в целом мне нечего сказать. Он получил штраф, все в прошлом», – рассказал Магнуссен.
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