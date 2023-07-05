Джордж Расселл о трудностях сезона «Ф-1»: «Испытания нужны для того, чтобы на первые места выходили действительно лучшие гонщики, команды, инженеры»

Пилот « » высказался о трудностях, с которыми приходится иметь дело участникам «Формулы-1».

Расселл считает, что в том числе сложный календарь чемпионата помогает выявлять действительно лучших гонщиков и лучшие команды.

«Начало сезона получается очень сложным – и для команд, которым нужно разобраться в особенностях работы новых болидов, и для новичков чемпионата.

Мне кажется, именно поэтому сейчас ситуация выглядит довольно неприятно для такого гонщика, как Ник де , например. Он опытный пилот, но это его первый сезон в «Формуле-1».

К тому же, очень непросто начинать сезон с учетом того, как каких трассах нам приходится гоняться в начале чемпионата. И я с большим нетерпением ждал начала гонок на более нормальных треках.

С другой стороны, выступления на разных трассах создает дополнительный интерес, дает чувство азарта. Если бы всем было просто, то никто бы не смог получить конкурентное преимущество. Так что эти испытания нужны для того, чтобы на первые места выходили действительно лучшие гонщики, команды, инженеры. Если же всем будет просто, различий между командами не будет», – рассказал Расселл.

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