Сергей Карякин: «Шелковый путь» – «окно в Европу». Есть гонщики, которые не боятся приезжать, несмотря на угрозы забрать лицензию»

Теги ралли-рейды ралли Дакар ралли Шелковый путь Сергей Карякин Авто

Сергей Карякин назвал ралли-рейд «Шелковый путь» «окном в Европу».

По мнению чемпиона «Дакара-2017», других способов посоревноваться с зарубежными коллегами не осталось. В гонке, которая пройдет с 7 по 15 июля, примут участие спортсмены из 23 стран, в том числе западноевропейских, утверждают организаторы. В то же время в списке участников на сайте ралли в данный момент присутствуют гонщики лишь из России, Туркменистана, Беларуси и Китая.

«Действительно, сейчас «Шелковый путь» остается таким единственным «окном в Европу», когда можно поучаствовать с международным сообществом. Есть гонщики, которые не боятся приезжать из Европы. Я общался с ними и знаю, что им даже угрожали забрать их лицензию, если они поедут на гонку, такая санкционная политика, настолько жестко она работает», – сообщил Карякин.

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