Финиш «Шелкового пути» пройдет на Красной площади

Теги ралли-рейды ралли Шелковый путь Авто

Ралли-рейд «Шелковый путь» завершится на Красной площади в Москве.

Гонка 2023 года пройдет с 6 по 15 июля. Стартует ралли в Казани на площади Тысячелетия.

Спортсмены преодолеют 5 241 км дистанции (из них спецучастки – 2 277 км). Маршрут проложен по территории Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Московской областей и Москве.

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