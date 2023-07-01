Эстебан Окон о гибели молодого пилота: «В прошлом я был в похожей ситуации»

Пилот « » высказался о гибели гонщика Регионального европейского чемпионата «Формулы» Дилано ван’т Хоффа.

Ван’т Хофф скончался от полученных после столкновения с другими болидами травм по ходу гонки на трассе « ».

«Очевидно, мы не хотели этого услышать после сегодняшнего инцидента. Все мои мысли с его семьей.

Я был в похожей ситуации в прошлом в « » и должен сказать, что такие инциденты не должны происходить. Так что из всего этого предстоит многое вынести.

Часто такое происходит из-за плохой погоды, плохой видимости – и я был в точно такой же ситуации, когда я пытался понять, куда я еду. Я ничего не видел, а слева шел болид – тогда я участвовал в «Формуле Рено». Так что здесь явно есть что вынести [из ситуации], когда тут так много машин. Очевидно, это очень грустный день для автоспорта», – сказал Окон.

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