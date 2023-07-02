Тото Вольфф о своем обращении к Хэмилтону: «Порой бывают моменты, когда очевидно, что нужно успокоиться»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал свое обращение по радио к Льюису Хэмилтону.

В течение гонки в Австрии Хэмилтон высказывал команде свое недовольство болидом и соперниками. В какой-то момент на связь с пилотом вышел сам Вольфф и сказал: «Льюис, машина плохая, мы знаем. Поезжай, пожалуйста».

«Это все ради блага пилотов и команды. Порой бывают моменты, когда очевидно, что нужно успокоиться. Я просто хочу как лучше.

Мы много обсуждали границы трассы, были ли они нарушены или нет. Я просто почувствовал, что хотел убедиться, что мы делали все возможное, чтобы выжать максимум из обновлений, заставив их работать.

Это был тяжелый день. Мы не смогли заставить болид ехать быстрее. С пятничной практики мы заметили, что нам не хватало нескольких десятых секунды – так было и сегодня.

Интересные качели: в какой-то уик-энд мы главные соперники «Ред Булл», в другой – «Феррари», а еще в один – «Астон Мартин». В этот раз мы были в конце этой группы. Вы сидите 90 минут, пытаясь оптимизировать стратегию и наилучшим образом помочь пилотам. Но если нет явного темпа, эти 90 минут становятся тяжелыми для нас», – сказал Вольфф.

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5 комментариев

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RusSt
Блин ну Хэм конечно перебарщивает с нытьем, ну ты же крутой гонщик , у всех плохая машина кроме рб, они же не ноют об этом на каждом углу. даже в период доминирования Рб сопереживаешь Расселу а не Хэму
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grag68
Очевидно, что Хэма взбесила не скорость болида
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Manowar7
Там вроде Штрафы подъехали. Где новость, спортс?
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Minuvert
Тут уже и Макларен подбирается, Норрис довольно легко Хэмилтона прошел. Не спят конкуренты, возят обновления
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irs118return
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не команда а цирк шапито с главным клоуном Люся 🤡
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