Гюнтер Штайнер: «На месте Ферстаппена «Хаас» бы оштрафовали за блокировку. Стюарды очень непоследовательны»
Гюнтер Штайнер раскритиковал стюардов, которые отказались наказывать Макса Ферстаппена.
Гонщика «Ред Булл» вызвали к судьям после квалификации к Гран-при Австрии из-за предполагаемой блокировки пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Стюарды сочли помеху недостаточной и не стали штрафовать двукратного чемпиона «Формулы-1».
По мнению руководителя «Хааса», подобные решения вызывают недоумение.
«[Стюарды] непоследовательны. Макс не действовал намеренно, но правила едины для всех. Когда я услышал, что они проверили звук мотора, предположили, что Кевин не замедлился, и заключили, что Макс ничего плохого не делал, я остался в недоумении, ведь это неправда.
Они очень непоследовательны – все зависит от того, кто принимает решение. В обратной ситуации нас бы оштрафовали. Я практически уверен в этом», – заявил Штайнер в интервью Sky Italy.
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