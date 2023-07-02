Гюнтер Штайнер: «На месте Ферстаппена «Хаас» бы оштрафовали за блокировку. Стюарды очень непоследовательны»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии регламент Кевин Магнуссен Хаас Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер раскритиковал стюардов, которые отказались наказывать Макса Ферстаппена.

Гонщика «Ред Булл» вызвали к судьям после квалификации к Гран-при Австрии из-за предполагаемой блокировки пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Стюарды сочли помеху недостаточной и не стали штрафовать двукратного чемпиона «Формулы-1».

По мнению руководителя «Хааса», подобные решения вызывают недоумение.

«[Стюарды] непоследовательны. Макс не действовал намеренно, но правила едины для всех. Когда я услышал, что они проверили звук мотора, предположили, что Кевин не замедлился, и заключили, что Макс ничего плохого не делал, я остался в недоумении, ведь это неправда.

Они очень непоследовательны – все зависит от того, кто принимает решение. В обратной ситуации нас бы оштрафовали. Я практически уверен в этом», – заявил Штайнер в интервью Sky Italy.

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3 комментария

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rtr_return
Ща Гюнтера опять оштрафуют))
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0
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Luca di Montezemolo
Наоборот очень последовательны, всех наказывают, читерстапена нет, чику тоже бывает не наказывают, этот позор видимо пока читербулл не свалит из ф1 будет продолжаться.
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Ascari
Недавно же на ковёр вызывали и потом заднюю врубал, а теперь снова за старое. Так ведь и правда могут на год запретить работать в Ф1, как Пэту Симондсу.
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