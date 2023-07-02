Гюнтер Штайнер: «На месте Ферстаппена «Хаас» бы оштрафовали за блокировку. Стюарды очень непоследовательны»

Гюнтер Штайнер раскритиковал стюардов, которые отказались наказывать Макса Ферстаппена.

Гонщика « » вызвали к судьям после квалификации к из-за предполагаемой блокировки пилота «Хааса» . Стюарды сочли помеху недостаточной и не стали штрафовать двукратного чемпиона «Формулы-1».

По мнению руководителя « », подобные решения вызывают недоумение.

«[Стюарды] непоследовательны. не действовал намеренно, но правила едины для всех. Когда я услышал, что они проверили звук мотора, предположили, что Кевин не замедлился, и заключили, что Макс ничего плохого не делал, я остался в недоумении, ведь это неправда.

Они очень непоследовательны – все зависит от того, кто принимает решение. В обратной ситуации нас бы оштрафовали. Я практически уверен в этом», – заявил Штайнер в интервью Sky Italy.

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