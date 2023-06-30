Ферстаппен избежал штрафа за блокировку Магнуссена – стюарды посчитали помеху недостаточной

Пилот « » сохранит первую позицию на старте воскресного Гран-при Австрии.

Ферстаппен подозревался в блокировке пилота « » – инцидент произошел по ходу первого сегмента квалификации.

Стюарды, рассмотрев все представленные доказательства, постановили случившееся гоночным инцидентом, поскольку Магнуссену не пришлось предпринимать значительных действий для уклонения от столкновения с болидом Ферстаппена. Также Магнуссен при совершеннии маневра почти не потерял в скорости.

Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Австрии по подозрению в блокировке Магнуссена