Ферстаппен избежал штрафа за блокировку Магнуссена – стюарды посчитали помеху недостаточной
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранит первую позицию на старте воскресного Гран-при Австрии.
Ферстаппен подозревался в блокировке пилота «Хааса» Кевина Магнуссена – инцидент произошел по ходу первого сегмента квалификации.
Стюарды, рассмотрев все представленные доказательства, постановили случившееся гоночным инцидентом, поскольку Магнуссену не пришлось предпринимать значительных действий для уклонения от столкновения с болидом Ферстаппена. Также Магнуссен при совершеннии маневра почти не потерял в скорости.
Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Австрии по подозрению в блокировке Магнуссена
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