Ферстаппен избежал штрафа за блокировку Магнуссена – стюарды посчитали помеху недостаточной

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии регламент Кевин Магнуссен Хаас Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранит первую позицию на старте воскресного Гран-при Австрии.

Ферстаппен подозревался в блокировке пилота «Хааса» Кевина Магнуссена – инцидент произошел по ходу первого сегмента квалификации.

Стюарды, рассмотрев все представленные доказательства, постановили случившееся гоночным инцидентом, поскольку Магнуссену не пришлось предпринимать значительных действий для уклонения от столкновения с болидом Ферстаппена. Также Магнуссен при совершеннии маневра почти не потерял в скорости.

Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Австрии по подозрению в блокировке Магнуссена

3 комментария

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Luca di Montezemolo
Я устал уже комментировать беспредел фиабулла, даже когда штраф ничего не решает, они выдумывают странные формулировки, это какой то позор, а не королева автоспорта, это не королева а подстилка фиабулла, и не автоспорта, а подставных покатушек.
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Кумыс*Изпакетов
Ну и где комментарии, что всех штрафуют, кроме Хэма?
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Andres Dandaras
Этого губастого не штрафуют не за что . Ладе сейчас огромное преимущество нет отмазали . Противно и тошно
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