Серхио Перес: «Было бы классно победить в спринте. Приятно показать, на что я способен»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес рад, что оправился после провальной пятницы на Гран-при Австрии.

Накануне пилот «Ред Булл» в очередной раз не попал в десятку сильнейших в главной квалификации. В субботу Перес завершил квалификацию к спринту на второй строчке, уступив лишь партнеру по команде Максу Ферстаппену.

«Да, хороший прогресс. В первом сегменте мы были на первом месте, а потом трасса начала подсыхать, мы поехали в боксы, не смогли провести финальную попытку и были близки к тому, чтобы вылететь.

Приятно вновь показать, на что мы способны. Жаль, что [в третьем сегменте] мы уже использовали все комплекты шин. Есть ощущение, что можно было выступить лучше, но неважно.

Здорово, что первый ряд за «Ред Булл». Было бы классно снова победить», – сказал Серхио.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

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3 комментария

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Великий Алонсо
Мне было бы стыдно давать подобное интервью, когда напарнику на одинаковой машине проигрываешь полсекунды, да ещё и на треке 1 минутном.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Мне было бы стыдно давать подобное интервью, когда напарнику на одинаковой машине проигрываешь полсекунды, да ещё и на треке 1 минутном.
Странно, что тебе не стыдно писать 95% своих постов 🤣
Выражение "Испанский стыд" ты точно можешь за собой забронировать.
+4
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Михаил Гудимо
Ответ Великий Алонсо
Мне было бы стыдно давать подобное интервью, когда напарнику на одинаковой машине проигрываешь полсекунды, да ещё и на треке 1 минутном.
слова про истраченые шины ты полностью игнорируешь?
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