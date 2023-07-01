Серхио Перес: «Было бы классно победить в спринте. Приятно показать, на что я способен»

Серхио Перес рад, что оправился после провальной пятницы на Гран-при Австрии.

Накануне пилот « » в очередной раз не попал в десятку сильнейших в главной квалификации. В субботу Перес завершил квалификацию к спринту на второй строчке, уступив лишь партнеру по команде .

«Да, хороший прогресс. В первом сегменте мы были на первом месте, а потом трасса начала подсыхать, мы поехали в боксы, не смогли провести финальную попытку и были близки к тому, чтобы вылететь.

Приятно вновь показать, на что мы способны. Жаль, что [в третьем сегменте] мы уже использовали все комплекты шин. Есть ощущение, что можно было выступить лучше, но неважно.

Здорово, что первый ряд за «Ред Булл». Было бы классно снова победить», – сказал Серхио.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

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