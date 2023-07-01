Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Чжоу, Пиастри, Хэмилтон, Боттас и Сарджент выбыли после первого сегмента

В субботу, 1 июля, на трассе «Ред Булл Ринг» стартовала квалификация, которая определит стартовый порядок спринта на Гран-при Австрии. Начало сессии – в 13:00 по московскому времени.

Главные события:

12:58 Пока гонщики готовятся к началу, главная новость – в Шпильберге прошел дождь. Сейчас осадков нет, но трасса будет подсыхать, весь вчерашний накат с нее смыло. Так что сюрпризов может снова быть много.

13:02 Ну и важное уточнение. По правилам 1 и 2 сегменты в спринт-квалификации гонщики должны проезжать только на шинах «медиум». Но поскольку трасса была признана мокрой, действие данного правила было приостановлено – и пилоты вольны выбирать шины любого типа.

13:04 Сессия только началась, а «Феррари» уже сломалась – проблемы с тормозами на болиде Сайнса, Карлос вернулся в боксы.

13:06 Учитывая, что сегмент совсем короткий, пилоты просто гоняют по трассе, постоянно обновляя время круга. Лидеры постоянно меняются.

13:13 Дичайшее окончание первого сегмента! «Феррари» была близка к тому, чтобы вылететь двумя машинами, но команда чудом спаслась. А вот Льюис Хэмилтон лишь 18-й!

13:20 Продолжаем – стартовал 2-й сегмент длительностью 10 минут.

13:24 У «Мерседеса» день явно не складывается. Сначала Хэмилтон выбыл и остался 18-м, а сейчас на болиде Расселла возникли проблемы с гидравликой – механики пытаются устранить неполадку, но за такое время это практически невозможно.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

1 июля 2023 года

Квалификация

Топ-10 после Q1

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Кевин Магнуссен («Хаас»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Ник де Врис («Альфа Таури»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Оскар Пиастри («Макларен»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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