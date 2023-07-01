Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Чжоу, Пиастри, Хэмилтон, Боттас и Сарджент выбыли после первого сегмента

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В субботу, 1 июля, на трассе «Ред Булл Ринг» стартовала квалификация, которая определит стартовый порядок спринта на Гран-при Австрии. Начало сессии – в 13:00 по московскому времени.

Главные события:

12:58 Пока гонщики готовятся к началу, главная новость – в Шпильберге прошел дождь. Сейчас осадков нет, но трасса будет подсыхать, весь вчерашний накат с нее смыло. Так что сюрпризов может снова быть много.

13:02 Ну и важное уточнение. По правилам 1 и 2 сегменты в спринт-квалификации гонщики должны проезжать только на шинах «медиум». Но поскольку трасса была признана мокрой, действие данного правила было приостановлено – и пилоты вольны выбирать шины любого типа.

13:04 Сессия только началась, а «Феррари» уже сломалась – проблемы с тормозами на болиде Сайнса, Карлос вернулся в боксы.

13:06 Учитывая, что сегмент совсем короткий, пилоты просто гоняют по трассе, постоянно обновляя время круга. Лидеры постоянно меняются.

13:13 Дичайшее окончание первого сегмента! «Феррари» была близка к тому, чтобы вылететь двумя машинами, но команда чудом спаслась. А вот Льюис Хэмилтон лишь 18-й!

13:20 Продолжаем – стартовал 2-й сегмент длительностью 10 минут.

13:24 У «Мерседеса» день явно не складывается. Сначала Хэмилтон выбыл и остался 18-м, а сейчас на болиде Расселла возникли проблемы с гидравликой – механики пытаются устранить неполадку, но за такое время это практически невозможно.

Ред Булл Ринг, Шпильберг
1 июля 2023 года
Квалификация

Топ-10 после Q1

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Кевин Магнуссен («Хаас»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Ник де Врис («Альфа Таури»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Оскар Пиастри («Макларен»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

 

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35 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Дмитрий Воронцов
Ферастаппена не наказали за блокировку, Феррари непременно накажут, а деваться Леклеру было некуда, он в боксы заезжал) Ждем решения ФИА(булл)
Макса на домашних не наказывают. Даже за обгон под красными
+4
0
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allengosta2017
Мерседес и пилоты Мерседеса сегодня не в ударе, конечно
+3
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allengosta2017
Льюис выбывает после первого сегмента, ого
+2
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Vladimir RA108
Леклеру несказанно повезло. Чжоу в одной ТЫСЯЧНОЙ! 😢
+1
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Самая быстрая булочка в мире
Что-то за ночь случилось с Леклером или с его машиной?
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Самая быстрая булочка в мире
Хаас, конечно, в квале очень сильно прибавили
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Grigpar
Из-за дождя походу.
Может тоже какая-то лазейка. Времена слабые. Мерс вон на желтые перешел. Вроде К3 на мидиме должен быть
+1
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Может тоже какая-то лазейка. Времена слабые. Мерс вон на желтые перешел. Вроде К3 на мидиме должен быть
А нет с мерсом показалось
+1
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ральф шумахер
Хэмильтон красава, так бы всегда зажигать))
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WINWOLF
Ответ Эльдар Батыр
И Сайнс и Леклер прошли
Да, ошибся, Леклер на тоненького.
+1
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Дмитрий Воронцов
Ферастаппена не наказали за блокировку, Феррари непременно накажут, а деваться Леклеру было некуда, он в боксы заезжал) Ждем решения ФИА(булл)
+3
-2
+1
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Grigpar
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Лол, а что с Хэмом?
Слабые круги были, а самый сильный списали.
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ральф шумахер
Вообще, в этом сезоне, удивляет, больше всего - Пиастри, ок от Сержанта мало что ожидалось. Разрывал молодежки, а в итоге - ноль, перегорел. И из нынешних ф2, ф3 никого..Хоть Друговича звать....
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hypnotoad94
Ответ Birdman
А разве не в Австрии должна быть квала где первый сегмент на харде, второй на медиуме, третий- софт??
От хардов отказались, медиум-медиум-софт. Но из-за дождя можно ставить любые, поэтому все едут на софте. Логика покинула чат, да)
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Grigpar
Ответ Самая быстрая булочка в мире
А почему все на софтах? Вроде бы же должны были на разных каждый сегмент
Из-за дождя походу.
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Фанат спорта01
леклер поедет или снова какие-то проблемы?
На Испанию похоже
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V3ttel
Какая-то ерунда эти спринт выходные. Не чувствуется никакой интриги и напряжения
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Olga1212
Может Леклер не рискует. Едет как едет.
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hypnotoad94
Столько движухи ради мизера очков. Не жалуюсь, смотреть интересно, да и профит Ф1 понятен, но команды вряд ли довольны
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Самая быстрая булочка в мире
А почему все на софтах? Вроде бы же должны были на разных каждый сегмент
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Нагрузки Сборной
По сумме мест пилотов в первом сегменте лидеры Хаасы и Астоны
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Imax161
Если Леклера оштрафуют, то это был цирк! Блокировка Макса была более явной чем здесь! Здесь Леклер заезжал в боксы и не блокировал намерено, в случае с Максом он мог ехать по внутренней траектории на медленном круге
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Фанат спорта01
леклер поедет или снова какие-то проблемы?
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mishakmv96
Сайнсу в боксах читы ввели, с первой и единственной попытки опередил Макса. Леклеру повезло, если бы время Хэма не списали, то для Шарля спринт превратился бы в практику.
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Эльдар Батыр
Чжоу 0.001 от Леклера …….
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