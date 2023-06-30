Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Австрии по подозрению в блокировке Магнуссена
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам Гран-при Австрии.
Причиной для разбирательства стало то, что Ферстаппен подозревается в блокировке пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации.
В случае доказательства вины Ферстаппена могут оштрафовать потерей трех позиций на стартовой решетке воскресной гонки.
Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?
его даже не штрафовали когда он выбил Леклера в 2019-м.