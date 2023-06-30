Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Австрии по подозрению в блокировке Магнуссена

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии регламент Кевин Магнуссен Хаас Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам Гран-при Австрии.

Причиной для разбирательства стало то, что Ферстаппен подозревается в блокировке пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации.

В случае доказательства вины Ферстаппена могут оштрафовать потерей трех позиций на стартовой решетке воскресной гонки.

Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?

6 комментариев

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Фанат спорта01
это же не Феррари чьих пилотов штрафуют за такое всегда,Макса как всегда штрафовать не будут особенно на этой трассе.
его даже не штрафовали когда он выбил Леклера в 2019-м.
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Scorpio
нельзя сказать что будет интрига, но почему бы и нет. Жаль что не за Хэмом стартовал бы
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Антон Якимцев
интрига
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RusSt
Минус 3 и шарль на поуле?
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Minuvert
Слетят круги лидирования, если штраф в три позиции дадут. На финишный протокол не повлияет, все равно будет первым на ленточке
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