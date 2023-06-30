Ферстаппен вызван к стюардам Гран-при Австрии по подозрению в блокировке Магнуссена

Пилот «Ред Булл» был вызван к стюардам .

Причиной для разбирательства стало то, что Ферстаппен подозревается в блокировке пилота « » в первом сегменте квалификации.

В случае доказательства вины Ферстаппена могут оштрафовать потерей трех позиций на стартовой решетке воскресной гонки.

Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?