Ландо Норрис: «Я мог быть третьим, но допустил небольшую ошибку»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, в которой занял четвертую позицию.

«Я очень доволен, ребята отлично поработали, чтобы привезти сюда все нужные новые детали, и это сразу здорово сработало.

Мы очень хорошо провели день, от начала до конца. Хотя утром у нас и возникла пара проблем, из-за чего наши возможности в работе на трассе оказались немного ограничены. Но когда вы пытаетесь заставить работать новую, назовем ее так, машину – это вполне нормально.

Но как гонщик я всегда должен жаловаться – ведь я мог бы быть третьим, но допустил небольшую ошибку. Здесь сложно атаковать на максимуме, последний поворот очень сложный, потому что тебе приходится заезжать на внутренний поребрик и машина начинает вести себя немного нервно, и в результате я немного промахнулся мимо апекса.

Я чуть не обделался, потому что подумал, что выехал за пределы трассы и нарушил границы, из-за чего чуть сбросил темп. Случившееся определенно стоило мне третьей позиции, что немного расстраивает, ведь я мог оказаться на месте Карлоса. Но в целом я все равно доволен четвертой позицией», – рассказал Норрис.

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6 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ grag68
Сейчас можно уже смело утверждать, что пиастри не быстрее норриса
Обновления были только у Норриса. а так конечно пока что не быстрее, выкатывается и довольно неплохо
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Рнпрл Аари
Обновления сработали можно сказать, посмотрим как в гонке будет
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White Pardus
Радует, что понтоны сразу заработали. А то, как обычно бывает, "обновления работают только в комплексе с остальными обновлениями" и т.д и т.п.
0
0
0
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Рнпрл Аари
Ответ grag68
Неплохо конечно 7-1 счёт))
Шас бы новичка с первым номером который несколько сезонов откатал сравнивать. По второму сезону уже более менее видно будет растет Пиастри или это просто очередной средняк
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