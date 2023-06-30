Ландо Норрис: «Я мог быть третьим, но допустил небольшую ошибку»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял четвертую позицию.

«Я очень доволен, ребята отлично поработали, чтобы привезти сюда все нужные новые детали, и это сразу здорово сработало.

Мы очень хорошо провели день, от начала до конца. Хотя утром у нас и возникла пара проблем, из-за чего наши возможности в работе на трассе оказались немного ограничены. Но когда вы пытаетесь заставить работать новую, назовем ее так, машину – это вполне нормально.

Но как гонщик я всегда должен жаловаться – ведь я мог бы быть третьим, но допустил небольшую ошибку. Здесь сложно атаковать на максимуме, последний поворот очень сложный, потому что тебе приходится заезжать на внутренний поребрик и машина начинает вести себя немного нервно, и в результате я немного промахнулся мимо апекса.

Я чуть не обделался, потому что подумал, что выехал за пределы трассы и нарушил границы, из-за чего чуть сбросил темп. Случившееся определенно стоило мне третьей позиции, что немного расстраивает, ведь я мог оказаться на месте Карлоса. Но в целом я все равно доволен четвертой позицией», – рассказал Норрис.

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