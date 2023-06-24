Мотогонки под Москвой пройдут по плану. В городе отменены футбольные матчи в связи с введением режима КТО
Заезды Гран-при Москвы, намеченные на воскресенье, 25 июня, состоятся по расписанию.
О том, что мотогонки на трассе «Москоу Рейсвей», расположенной в Московской области, пройдут по плану, заявил комментатор Алексей Попов.
«Сообщение от организаторов Мото Гран-При Москвы. Завтра гонки на «Москоу Рейсвей» под Волоколамском не отменены.
Веду с коллегами старт Супербайка по «Матч ТВ» в 14:55», – написал Попов.
В Москве и Воронежской области отменены футбольные матчи под эгидой местных федераций в связи с введением режима контртеррористической операции в этих регионах.
В Москве и Воронежской области в связи с введением режима КТО отменены футбольные матчи
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