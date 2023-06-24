Мотогонки под Москвой пройдут по плану. В городе отменены футбольные матчи в связи с введением режима КТО

Заезды Гран-при Москвы, намеченные на воскресенье, 25 июня, состоятся по расписанию.

О том, что мотогонки на трассе «Москоу Рейсвей», расположенной в Московской области, пройдут по плану, заявил комментатор .

«Сообщение от организаторов Мото Гран-При Москвы. Завтра гонки на « » под Волоколамском не отменены.

Веду с коллегами старт Супербайка по «Матч ТВ» в 14:55», – написал Попов.

В Москве и Воронежской области отменены футбольные матчи под эгидой местных федераций в связи с введением режима контртеррористической операции в этих регионах.

В Москве и Воронежской области в связи с введением режима КТО отменены футбольные матчи