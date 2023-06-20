69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года
Победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Канады позволила нарастить преимущество над напарником Серхио Пересом.
Мексиканец завершил гонку шестым и отстал от лидера сезона на 69 очков. На счету двукратного чемпиона «Формулы-1» 195 балла, Перес заработал 126. К Чеко приблизился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо со 117 очками.
Такого отрыва после восьми раундов в «Ф-1» не было с 2011 года. Тогда Себастьян Феттель, также выступавший за «Ред Булл», выиграл шесть гонок, занял два вторых места и заработал 186 очков. На счету пилота «Макларена» Дженсона Баттона и напарника Себа Марка Уэббера после Гран-при Европы было на 77 баллов меньше – по 109.
Ферстаппен лидирует 224 круга подряд – в «Ф-1» такого не было 30 лет. До рекорда Аскари – 81 круг
2016 вообще хорош был, камон
До сих пор ноль побед не у редбулла)
Ну а там еще пара гонок, и Ферстаппен уже чемпионат возьмёт(если конечно, ничего не поменяется)
кайф, а не сезон