69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года

Победа пилота «Ред Булл» на позволила нарастить преимущество над напарником .

Мексиканец завершил гонку шестым и отстал от лидера сезона на 69 очков. На счету двукратного чемпиона «Формулы-1» 195 балла, Перес заработал 126. К Чеко приблизился гонщик « » со 117 очками.

Такого отрыва после восьми раундов в «Ф-1» не было с 2011 года. Тогда Себастьян Феттель, также выступавший за «Ред Булл», выиграл шесть гонок, занял два вторых места и заработал 186 очков. На счету пилота «Макларена» Дженсона Баттона и напарника Себа Марка Уэббера после Гран-при Европы было на 77 баллов меньше – по 109.

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