69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года

Теги Гран-при Канады Макларен Фернандо Алонсо Дженсон Баттон Марк Уэббер Гран-при Европы Себастьян Феттель Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Канады позволила нарастить преимущество над напарником Серхио Пересом.

Мексиканец завершил гонку шестым и отстал от лидера сезона на 69 очков. На счету двукратного чемпиона «Формулы-1» 195 балла, Перес заработал 126. К Чеко приблизился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо со 117 очками.

Такого отрыва после восьми раундов в «Ф-1» не было с 2011 года. Тогда Себастьян Феттель, также выступавший за «Ред Булл», выиграл шесть гонок, занял два вторых места и заработал 186 очков. На счету пилота «Макларена» Дженсона Баттона и напарника Себа Марка Уэббера после Гран-при Европы было на 77 баллов меньше – по 109.

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6 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Сергей Москвитин
Безнадега в чемпе такая же, как в 2011, 2013, 2014-16, 19 и 20 и 22 году собственно)
в 2014-2016 была суперская борьба за титул между мерсами.
+7
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Stanislav Babushkin
Ответ Сергей Москвитин
Безнадега в чемпе такая же, как в 2011, 2013, 2014-16, 19 и 20 и 22 году собственно)
новость буквально о том, что этот год один из скучнейших, потому что даже напарник вообще не соперник Ферстаппену) а вы..
2016 вообще хорош был, камон
До сих пор ноль побед не у редбулла)
+5
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Stanislav Babushkin
Кстати говоря, весь прикол еще и в том, что редбулл кубок до летнего перерыва уже возьмет, особенно если Перес не будет самоустраняться)
Ну а там еще пара гонок, и Ферстаппен уже чемпионат возьмёт(если конечно, ничего не поменяется)

кайф, а не сезон
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Егор Арефьев
ФОМ и ФИА, продолжайте убивать чемпионат вечными доминаторами
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