Серхио Перес: «Не понимаю, почему не мог обогнать «Феррари», я очень обеспокоен»

Теги Гран-при Канады Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес опечален итогами Гран-при Канады.

Мексиканец стартовал 12-м после неудачной квалификации, а в гонке добрался до шестой позиции, уступив обоим гонщикам «Феррари». Отставание от напарника Макса Ферстаппена выросло до 69 очков, а пилот «Астон Мартин» подобрался к Серхио на расстояние девяти баллов.

Перес высказался о том, что не мог обогнать машины Скудерии.

«Я очень, очень обеспокоен. Мы не понимаем, почему, и это странно. Надо разобраться. Мы знаем, на то способны, поэтому важно понять, что происходит.

Уик-энд начался хорошо, но мы внесли некоторые изменения, связанные с шинами – может, дело в этом», – произнес Чеко в эфире F1 TV.

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1 комментарий

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Paninaro
Спроси у Уэббера, Албона, Гасли, они доходчиво растолкуют.
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