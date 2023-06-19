Джордж Расселл о сходе на Гран-при Канады: «Почти уверен, что причиной отказа тормозов стало постоянное нахождение в трафике»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Канады.

Расселл сначала стал участником аварии, но сумел продолжить заезд, пусть и оказавшись на последнем месте после пит-стопа. Однако ближе к концу заезда Расселл был все-таки вынужден досрочно завершить свои выступления.

Британец уверен, что причиной схода стали не повреждения болида, полученные в столкновении со стеной, а неправильная настройка работы тормозов – поскольку в «Мерседесе» не планировали постоянную борьбу в трафике.

«Я просто слишком широко вошел в 8-й поворот. Я знал, что задену жесткий поребрик, но никак не ожидал, что реакция машины на проезд по «сосиске» (как называют жесткие поребрики безопасности) будет такой бурной.

И буквально в следующий момент я оказался в воздухе. При приземлении я потерял контроль над задней осью болида и в результате задел стену. Все случилось в одно мгновение.

Честно говоря, в тот момент я был уверен, что все кончено. И очень удивился, что в итоге мы смогли продолжить гонку. Я был очень близок к сходу…такое сложно переварить. Но да, иногда в «Ф-1» такие моменты случаются. Порой тебя наказывают на самую маленькую ошибку.

После пит-стопа машина работала не на 100 процентов оптимально. Но при этом машина работала достаточно хорошо, чтобы мы могли продолжать. Думаю, задний мост немного сместился.

Мы могли бы финишировать восьмыми, но у нас были очень большие проблемы с трафиком. Перед гонкой мы, очевидно, не ожидали оказаться в таком положении догоняющих. Поэтому и настроили тормоза не совсем подходящим для таких условий образом.

Мне еще нужно будет изучить все данные с командой, но я вполне уверен, что причиной схода стало постоянное нахождение в трафике (и нагрузка на тормоза). С тормозами всегда бывает так, что как только вы проходите определенный порог окисления, восстановить их уже невозможно. Можно сколько угодно стараться беречь их. Они начинают изнашиваться с такой скоростью, которую невозможно заглушить», – рассказал Расселл.

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