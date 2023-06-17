Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не фантастическим образом проезжает кочки и поребрики, нужно поработать»

Макс Ферстаппен высказался о трудностях «Ред Булл» в практиках перед Гран-при Канады.

Первая пятничная сессия оказалось фактически сорванной из-за технических проблем на трассе, во второй Ферстаппен стал шестым по скорости.

«Было не особо просто, по сути в первой практике мы не гонялись, но условия одинаковые для всех. По крайней мере удалось погоняться во второй тренировке.

Нам нужно поработать. В данный момент машина не фантастическим образом проезжает кочки и поребрики. Все не слишком плохо, но нам точно следует заняться тонкой настройкой кое-каких вещей.

Сессия вышла трудной, но иногда такие дни случаются», – заключил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами

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