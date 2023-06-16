Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами
Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике перед Гран-при Канады. Через три минуты после старта сессию прервали желтыми флагами из-за остановки Пьера Гасли из «Альпин» на трассе, вскоре они сменились красными.
Тренировку так и не возобновили, поскольку возникли проблемы с камерами видеонаблюдения на трассе. Почти половина гонщиков не показала времени.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
16 июня 2023 года
1-я практика
1. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1.18,728 (3 круга)
2. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,447 (3)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,079 (3)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,426 (3)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,503 (3)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +2,768 (3)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,317 (3)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +5,608 (3)
9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +6,233 (3)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +7,263 (3)
11. Шарль Леклер («Феррари») +8,081 (3)
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +13,546 (3)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») – не показал времени (2)
14. Ландо Норрис («Макларен») - не показал времени (2)
15. Пьер Гасли («Альпин») - не показал времени (1)
16. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (1)
17. Логан Сарджент («Уильямс») - не показал времени (2)
18. Эстебан Окон («Альпин») - не показал времени (0)
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - не показал времени (0)
20. Джордж Расселл («Мерседес») - не показал времени (0)
Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады
2-ю практику перед Гран-при Канады продлят на 30 минут после технических проблем в 1-й
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