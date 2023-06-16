Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике перед Гран-при Канады. Через три минуты после старта сессию прервали желтыми флагами из-за остановки Пьера Гасли из «Альпин» на трассе, вскоре они сменились красными.

Тренировку так и не возобновили, поскольку возникли проблемы с камерами видеонаблюдения на трассе. Почти половина гонщиков не показала времени.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

16 июня 2023 года

1-я практика

1. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1.18,728 (3 круга)

2. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,447 (3)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,079 (3)

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,426 (3)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,503 (3)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +2,768 (3)

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,317 (3)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +5,608 (3)

9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +6,233 (3)

10. Карлос Сайнс («Феррари») +7,263 (3)

11. Шарль Леклер («Феррари») +8,081 (3)

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +13,546 (3)

13. Юки Цунода («Альфа Таури») – не показал времени (2)

14. Ландо Норрис («Макларен») - не показал времени (2)

15. Пьер Гасли («Альпин») - не показал времени (1)

16. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (1)

17. Логан Сарджент («Уильямс») - не показал времени (2)

18. Эстебан Окон («Альпин») - не показал времени (0)

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - не показал времени (0)

20. Джордж Расселл («Мерседес») - не показал времени (0)

Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады

2-ю практику перед Гран-при Канады продлят на 30 минут после технических проблем в 1-й

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