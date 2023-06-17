Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике перед Гран-при Канады. На заключительных минутах сессии над трассой имени Жиля Вильнева начался сильный дождь. Осадки могут пойти и в субботней квалификации.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
16 июня 2023 года
2-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.13,718 (29 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,027 (30)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,126 (38)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,326 (37)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,376 (37)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,424 (33)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,502 (39)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,532 (28)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,701 (30)
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,759 (38)
11. Оскар Пиастри («Макларен») +0,815 (37)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,826 (35)
13. Ландо Норрис («Макларен») +0,899 (39)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,093 (36)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,223 (42)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,284 (37)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,285 (33)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,374 (17)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,708 (38)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,651 (11)
Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами
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