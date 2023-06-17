Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике перед Гран-при Канады. На заключительных минутах сессии над трассой имени Жиля Вильнева начался сильный дождь. Осадки могут пойти и в субботней квалификации.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

16 июня 2023 года

2-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.13,718 (29 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,027 (30)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,126 (38)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,326 (37)

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,376 (37)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,424 (33)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,502 (39)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,532 (28)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,701 (30)

10. Пьер Гасли («Альпин») +0,759 (38)

11. Оскар Пиастри («Макларен») +0,815 (37)

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,826 (35)

13. Ландо Норрис («Макларен») +0,899 (39)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,093 (36)

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,223 (42)

16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,284 (37)

17. Алекс Албон («Уильямс») +1,285 (33)

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,374 (17)

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,708 (38)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,651 (11)

Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами

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