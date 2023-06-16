«Астон Мартин» существенно обновил понтоны перед Гран-при Канады

«Астон Мартин» привез наиболее существенные обновления на Гран-при Канады.

В Монреале команда опробует более агрессивные боковые понтоны. Кроме этого, «Астон Мартин» поменял днище и кожух двигателя.

Сравнение старых понтонов (слева) с новыми:

Лоренс Стролл: «Надеюсь, на Гран-при Канады на подиум попадут обе машины «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо: «Стролл показывает скорость. Нужна стабильность – это вопрос времени»

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Фото: соцсети Каруна Чандока; соцсети Альберта Фабреги