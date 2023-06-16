«Астон Мартин» существенно обновил понтоны перед Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады Формула-1 Астон Мартин Авто

«Астон Мартин» привез наиболее существенные обновления на Гран-при Канады.

В Монреале команда опробует более агрессивные боковые понтоны. Кроме этого, «Астон Мартин» поменял днище и кожух двигателя.

Сравнение старых понтонов (слева) с новыми:

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Фото: соцсети Каруна Чандока; соцсети Альберта Фабреги

3 комментария

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Фридрих Свинько
Ответ Mr.Alien
Они больше похожи на оригинальную Феррари или мне кажется?)
Есть такое. Фуры освободили концепцию, щас Астоны покажут как ей пользоваться
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Mr.Alien
Они больше похожи на оригинальную Феррари или мне кажется?)
0
0
0
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