«Астон Мартин» существенно обновил понтоны перед Гран-при Канады
«Астон Мартин» привез наиболее существенные обновления на Гран-при Канады.
В Монреале команда опробует более агрессивные боковые понтоны. Кроме этого, «Астон Мартин» поменял днище и кожух двигателя.
Сравнение старых понтонов (слева) с новыми:
Лоренс Стролл: «Надеюсь, на Гран-при Канады на подиум попадут обе машины «Астон Мартин»
Фернандо Алонсо: «Стролл показывает скорость. Нужна стабильность – это вопрос времени»
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