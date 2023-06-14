Лоренс Стролл: «Надеюсь, на Гран-при Канады на подиум попадут обе машины «Астон Мартин»

Теги Гран-при Канады Мерседес Формула-2 Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл Авто

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл надеется, что команда сможет попасть на подиум домашнего для него Гран-при Канады.

По словам Стролла-старшего, целью команды в Монреале будет постараться попасть на подиум двумя машинами:

«Планы именно таковы. Надеюсь, на подиум попадут обе наши машины. Я весьма уверен в команде. Я верю, что наша машина будет сильно смотреться на трассе в Монреале, что эта трасса здорово нам подходит…так что я с нетерпение жду возвращения домой и надеюсь на отличную гонку».

Также Стролл считает, что обновления, которые команда подготовила к Гран-при Канады, должны помочь «Астон Мартин» прибавить и вернуться на второе место по скорости в пелотоне, опередив «Мерседес». При этом на Гран-при Испании команда столкнулась с трудностями из-за повышенного износа шин:

«Думаю, что мы привезем в Канаду обновления, которые как раз должны помочь с решением данных проблем. При этом я считаю, что в Барселоне Ланс продемонстрировал, что начинает возвращать себе оптимальную форму. Ему потребовалось 6-7 гонок, чтобы, почувствовать себя лучше…Думаю, что к концу сезона наши гонщики будут выступать на равных».

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1 комментарий

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Великий Алонсо
К концу сезона гонщики будут выступать на равных? Стролл и Алонсо? Алонсо и Стролл? Ну если вы начнёте "душить" Нандо, только тогда это возможно. Или когда Фернандо лет 60 исполнится может поравняются, других причин для их уравнения по скорости я не вижу
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