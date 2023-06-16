Фернандо Алонсо: «Стролл показывает скорость. Нужна стабильность – это вопрос времени»
Фернандо Алонсо похвалил скоростные качества напарника по «Астон Мартин» Ланса Стролла.
Кроме этого, двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал, в чем канадцу предстоит прибавить.
«На мой взгляд, Ланс показывает скорость в машине, целеустремленность. Мы видели, как в начале сезона он гонялся со сломанными руками и так далее. Такое возможно только в том случае, если относишься к своему делу со страстью.
Мне кажется, главное для него – добиться стабильности уик-энд за уик-эндом. Это станет следующим шагом в его карьере, надо стабильно бороться за топ-5. Ведь в конце года ты видишь очки, которые заработаны за все уик-энды, верно? Но, как я уже сказал, с учетом его мотивации, целеустремленности и в такой команде, которую выстраивает «Астон Мартин», думаю, это вопрос времени», – заявил Алонсо.
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