Фернандо Алонсо: «Стролл показывает скорость. Нужна стабильность – это вопрос времени»

Фернандо Алонсо похвалил скоростные качества напарника по «Астон Мартин» Ланса Стролла.

Кроме этого, двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал, в чем канадцу предстоит прибавить.

«На мой взгляд, показывает скорость в машине, целеустремленность. Мы видели, как в начале сезона он гонялся со сломанными руками и так далее. Такое возможно только в том случае, если относишься к своему делу со страстью.

Мне кажется, главное для него – добиться стабильности уик-энд за уик-эндом. Это станет следующим шагом в его карьере, надо стабильно бороться за топ-5. Ведь в конце года ты видишь очки, которые заработаны за все уик-энды, верно? Но, как я уже сказал, с учетом его мотивации, целеустремленности и в такой команде, которую выстраивает «Астон Мартин», думаю, это вопрос времени», – заявил .

Лоренс Стролл: «Надеюсь, на Гран-при Канады на подиум попадут обе машины «Астон Мартин»

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