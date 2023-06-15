Гельмут Марко об уходе Маршалла в «Макларен»: «В других командах люди, совершенно неожиданно, начинают зарабатывать вдвое больше»

Советник «Ред Булл» прокомментировал уход Роба Маршалла из австрийской команды в «Макларен».

Маршалл проработал в «Ред Булл» более 17 лет, а в «Макларене» займет должность технического директора по инженерным вопросам и дизайну.

«Да, мы прощаемся после 17 лет совместной работы. Но мы уже широко изучаем рынок на предмет возможных приглашений.

Причина таких уходов? В других командах люди, совершенно неожиданно, начинают зарабатывать вдвое больше», – рассказал Марко.

Роб Маршалл станет одним из технических директоров «Макларена» после 17 лет в «Ред Булл»