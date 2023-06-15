Борис Ротенберг: «Не мог заставить Шварцмана остаться в России. Его можно понять, но я бы так не поступил»

Теги Феррари Формула-1 Борис Ротенберг-старший СМП Роберт Шварцман Авто

Борис Ротенберг высказался о выступлениях Роберта Шварцмана под флагом Израиля.

Шварцман родился в Израиле, однако вырос в Санкт-Петербурге. В 2022 году Роберт гонялся за «Феррари» в практиках с лицензией ближневосточной страны, а затем как нейтральный спортсмен.

«Роберт принял решение, я не мог его заставить остаться в России. У него своя мечта, его можно понять. Он родился в России, он здесь вырос, мы его воспитали, но у него мечта, которую он хочет воплотить, – попасть в «Формулу-1».

Но это его решение, я не могу здесь комментировать, я бы не поступил так. Здесь такие вещи, переступить через которые, наверное, все-таки очень сложно. Но у него было такое решение. Он потерял папу, он испытывал какое-то давление. Остальные все ребята вернулись и участвуют в нашем чемпионате. Еще один мальчик, правда, ездит в европейском турнире. Он как россиянин едет. Не знаю, флаг, может, и сняли, но он как россиянин», – поделился мыслями основатель программы «СМП Рейсинг».

Борис Ротенберг: «Стараемся организовать в России масштабные гоночные соревнования, которые по накалу и объему будут не хуже, чем в Европе»

Гонщики из России протестировали главные электрогонки мира: Квят – 10-й, Шварцман – 7-й. Есть ли перспективы?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DHermes
что то я стал путаться в этих ротенбергах
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
А что не так? Еврей Шварцман выступает за свою страну, вряд ли мажор Роберт когда-то на постоянке жил в России.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
может лучше бы и остался. в формулу он вряд ли попадёт из-за отсутствия крутых спонсоров, да и таланта у него особо не наблюдается. так бы хоть где-то кроме симулятора гонялся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий