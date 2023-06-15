Борис Ротенберг: «Не мог заставить Шварцмана остаться в России. Его можно понять, но я бы так не поступил»

Борис Ротенберг высказался о выступлениях Роберта Шварцмана под флагом Израиля.

Шварцман родился в Израиле, однако вырос в Санкт-Петербурге. В 2022 году Роберт гонялся за « » в практиках с лицензией ближневосточной страны, а затем как нейтральный спортсмен.

« принял решение, я не мог его заставить остаться в России. У него своя мечта, его можно понять. Он родился в России, он здесь вырос, мы его воспитали, но у него мечта, которую он хочет воплотить, – попасть в «Формулу-1».

Но это его решение, я не могу здесь комментировать, я бы не поступил так. Здесь такие вещи, переступить через которые, наверное, все-таки очень сложно. Но у него было такое решение. Он потерял папу, он испытывал какое-то давление. Остальные все ребята вернулись и участвуют в нашем чемпионате. Еще один мальчик, правда, ездит в европейском турнире. Он как россиянин едет. Не знаю, флаг, может, и сняли, но он как россиянин», – поделился мыслями основатель программы «СМП Рейсинг».

Борис Ротенберг: «Стараемся организовать в России масштабные гоночные соревнования, которые по накалу и объему будут не хуже, чем в Европе»

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