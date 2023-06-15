Мика Хаккинен: «Хэмилтон уже не сосредоточен на гонках на 100 процентов, с возрастом приоритеты меняются»

Мика Хаккинен прокомментировал возможный контракт Льюиса Хэмилтона с «Феррари».

Хэмилтон пока не продлил соглашение с « », которое истекает в конце сезона-2023.

«Переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» стал бы неожиданностью.

Мотивируют ли пилотов деньги? Я знаю, что Льюис уже не сосредоточен на гонках на 100 процентов. Это абсолютно нормально.

Но являются ли деньги мотивацией? Конечно, да, однако есть много рисков. На мой взгляд, переход в « » крайне маловероятен.

Я всегда говорю, что с возрастом меняется образ мыслей, меняются приоритеты. « » перестает занимать главное место. Когда конкуренция становится жестче и появляются молодые гонщики – что в данный момент делает с Льюисом, если говорить о результатах – это непростая ситуация.

Хватает ли Льюису энергии, чтобы просыпаться каждое утро, выкладываться по полной и побеждать напарника? Правильный ли это выбор на будущее?» – задался вопросами двукратный чемпион мира.

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