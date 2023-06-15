Мика Хаккинен: «Хэмилтон уже не сосредоточен на гонках на 100 процентов, с возрастом приоритеты меняются»
Мика Хаккинен прокомментировал возможный контракт Льюиса Хэмилтона с «Феррари».
Хэмилтон пока не продлил соглашение с «Мерседесом», которое истекает в конце сезона-2023.
«Переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» стал бы неожиданностью.
Мотивируют ли пилотов деньги? Я знаю, что Льюис уже не сосредоточен на гонках на 100 процентов. Это абсолютно нормально.
Но являются ли деньги мотивацией? Конечно, да, однако есть много рисков. На мой взгляд, переход в «Феррари» крайне маловероятен.
Я всегда говорю, что с возрастом меняется образ мыслей, меняются приоритеты. «Формула-1» перестает занимать главное место. Когда конкуренция становится жестче и появляются молодые гонщики – что в данный момент делает Джордж Расселл с Льюисом, если говорить о результатах – это непростая ситуация.
Хватает ли Льюису энергии, чтобы просыпаться каждое утро, выкладываться по полной и побеждать напарника? Правильный ли это выбор на будущее?» – задался вопросами двукратный чемпион мира.
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Еще Лауда говорил, что в начале карьеры LH в Мерседесе они с Тото обсуждали, надо ли как-то контролировать Льюиса в его активностях и ограничивать его постоянные метания по континентам и мероприятиям. :)
Пришли к выводу, что не надо, Льюиса хватает на все без потери качества.
С возрастом у него просто поменялись интересы - сейчас его уже не только на тусовках, но и на форумах Форбс все чаще можно увидеть.