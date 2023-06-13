Хэмилтон и Алонсо – в топ-3 по рейтингу в F1 23, Перес на равных с Леклером и Норрисом

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Стал известен рейтинг пилотов «Формулы-1» в F1 23.

Новое издание официальной игры выйдет 16 июня.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался лидером, вслед за ним расположились пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Рейтинг Ферстаппена и Хэмилтона снизили на один балл в сравнении с предыдущей версией игры, оценку Алонсо, напротив, повысили.

Также опустились в рейтинге пилот «Феррари» Шарль Леклер, сравнявшийся с Ландо Норрисом («Макларен») и Серхио Пересом («Ред Булл») после потери двух пунктов, и Джордж Расселл из «Мерседеса», с которого сняли три балла.

Наибольший прогресс продемонстрировали гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода (с 75 до 83) и напарник Алонсо Ланс Стролл (с 78 до 84).

Оценки гонщиков в F1 23
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – общий рейтинг 94 (опыт – 84, гоночное мастерство – 97, устойчивость – 85, темп – 95)
2-3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 92 (97, 94, 94, 90)
2-3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 92 (99, 91, 78, 93)
4-6. Шарль Леклер («Феррари») – 89 (77, 92, 85, 90)
4-6. Серхио Перес («Ред Булл») – 89 (91, 93, 86, 87)
4-6. Ландо Норрис («Макларен») – 89 (76, 91, 79, 91)
7-8. Карлос Сайнс («Феррари») – 88 (84, 92, 81, 87)
7-8. Джордж Расселл («Мерседес») – 88 (76, 87, 83, 91)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 87 (88, 86, 97, 86)
10. Эстебан Окон («Альпин») – 86 (77, 92, 76, 86)
11. Пьер Гасли («Альпин») – 85 (78, 89, 76, 85)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 84 (79, 91, 78, 81)
13-14. Алекс Албон («Уильямс») – 83 (75, 81, 78, 86)
13-14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 83 (69, 79, 75, 87)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 81 (81, 79, 85, 82)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 80 (86, 79, 81, 80)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 78 (63, 78, 74, 81)
18. Оскар Пиастри («Макларен») – 74 (74, 73, 79, 77)
19-20. Логан Сарджент («Уильямс») – 71 (48, 84, 75, 67)
19-20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 71 (50, 84, 75, 67)
 

Алонсо – гоночный сверхразум: поправляет мостик в финишном порядке, машет фанатам, выписывает штрафы из болида

Ален Прост: «Пересу надо не кричать о желании победить Ферстаппена, а смещать баланс сил в свою пользу»

5 комментариев

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Великий Алонсо
Гоночное мастерство Алонсо ниже чем у Переса, Окона и Сайнса? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+9
-1
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Великий Алонсо
Устойчивость Алонсо 78? Ахахахах. Фернандо психологически самый стойкий в пелетоне, что это за высер?
+4
-1
+3
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Митя Коваленко
а не высоковато ли Боттас?
+1
-1
0
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Великий Алонсо
Ещё что-то про Ибрагимовича говорите. Алонсо это Чак Норрис в реальной жизни. В 40+ лет в рейтинге на 3 единицы прибавил, в FIFA вы такого в жизни никогда не увидите. Великий Алонсо.
+1
-1
0
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irs118return
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ахаха Люсю надо было на 1 место ставить в таком вшивом рейтинге, хоть лгбтшников обрадовать, другой пользы все равно нет)))
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