Хэмилтон и Алонсо – в топ-3 по рейтингу в F1 23, Перес на равных с Леклером и Норрисом

Стал известен рейтинг пилотов «Формулы-1» в F1 23.

Новое издание официальной игры выйдет 16 июня.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался лидером, вслед за ним расположились пилот « » Льюис Хэмилтон и представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Рейтинг Ферстаппена и Хэмилтона снизили на один балл в сравнении с предыдущей версией игры, оценку Алонсо, напротив, повысили.

Также опустились в рейтинге пилот «Феррари» Шарль Леклер, сравнявшийся с («Макларен») и («Ред Булл») после потери двух пунктов, и Джордж Расселл из «Мерседеса», с которого сняли три балла.

Наибольший прогресс продемонстрировали гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода (с 75 до 83) и напарник Алонсо Ланс Стролл (с 78 до 84).

Оценки гонщиков в F1 23

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – общий рейтинг 94 (опыт – 84, гоночное мастерство – 97, устойчивость – 85, темп – 95)

2-3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 92 (97, 94, 94, 90)

2-3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 92 (99, 91, 78, 93)

4-6. Шарль Леклер («Феррари») – 89 (77, 92, 85, 90)

4-6. Серхио Перес («Ред Булл») – 89 (91, 93, 86, 87)

4-6. Ландо Норрис («Макларен») – 89 (76, 91, 79, 91)

7-8. Карлос Сайнс («Феррари») – 88 (84, 92, 81, 87)

7-8. Джордж Расселл («Мерседес») – 88 (76, 87, 83, 91)

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 87 (88, 86, 97, 86)

10. Эстебан Окон («Альпин») – 86 (77, 92, 76, 86)

11. Пьер Гасли («Альпин») – 85 (78, 89, 76, 85)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 84 (79, 91, 78, 81)

13-14. Алекс Албон («Уильямс») – 83 (75, 81, 78, 86)

13-14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 83 (69, 79, 75, 87)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 81 (81, 79, 85, 82)

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 80 (86, 79, 81, 80)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 78 (63, 78, 74, 81)

18. Оскар Пиастри («Макларен») – 74 (74, 73, 79, 77)

19-20. Логан Сарджент («Уильямс») – 71 (48, 84, 75, 67)

19-20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 71 (50, 84, 75, 67)

Алонсо – гоночный сверхразум: поправляет мостик в финишном порядке, машет фанатам, выписывает штрафы из болида

Ален Прост: «Пересу надо не кричать о желании победить Ферстаппена, а смещать баланс сил в свою пользу»