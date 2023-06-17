Гран-при Канады-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й под дождем, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й

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Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
17 июня 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.23,106 (22 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,291 (22)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,377 (18)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,609 (23)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +1,659 (14)
6. Пьер Гасли («Альпин») +1,719 (19)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,838 (22)
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,849 (24)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,882 (22)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,981 (20)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,034 (20)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,085 (25)
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,092 (21)
14. Алекс Албон («Уильямс») +2,273 (21)
15. Джордж Расселл («Мерседес») +2,329 (20)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,619 (24)
17. Серхио Перес («Ред Булл») +2,751 (20)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,644 (23)
19. Эстебан Окон («Альпин») +3,734 (10)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +4,173 (16)
 

Сайнс разбил машину в 3-й практике перед Гран-при Канады, сессию остановили красными флагами

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами

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5 комментариев

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burefan
Ответ M93
Да.
Крутяк. Должно быть интересно
+2
0
+2
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Иван Алейников
По прогнозам кваля в дождь?
0
0
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Scorpio
ту все ясно, Макс берет подиум в дождик, дальше Алонсо, Хэм и Леклер на скиле решают свои задачи, дальше пропасть
+1
-1
0
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M93
Ответ Иван Алейников
По прогнозам кваля в дождь?
Да.
+1
-1
0
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Boris Litvak
Ответ Scorpio
ту все ясно, Макс берет подиум в дождик, дальше Алонсо, Хэм и Леклер на скиле решают свои задачи, дальше пропасть
странное заключение. Разница фиксируется за круг и составляет больше, чем полторы секунды между Леклером и Хемильтоном. Или мне показалось?
0
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