Сайнс разбил машину в 3-й практике перед Гран-при Канады, сессию остановили красными флагами
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в существенную аварию.
Инцидент произошел в заключительной тренировке перед Гран-при Канады. Сессия проходит в дождевых условиях.
Испанца развернуло в первом повороте, болид влетел в барьеры и лишился носового обтекателя. Также пострадала задняя часть машины.
«Извините, ребята. Я попал в аварию», – сообщил Карлос по радио.
Сессию прервали красными флагами.
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
8 комментариев