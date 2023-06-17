Сайнс разбил машину в 3-й практике перед Гран-при Канады, сессию остановили красными флагами

Теги Гран-при Канады Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в существенную аварию.

Инцидент произошел в заключительной тренировке перед Гран-при Канады. Сессия проходит в дождевых условиях.

Испанца развернуло в первом повороте, болид влетел в барьеры и лишился носового обтекателя. Также пострадала задняя часть машины.

«Извините, ребята. Я попал в аварию», – сообщил Карлос по радио.

Сессию прервали красными флагами.

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8 комментариев

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Великий Алонсо
Перес, Сайнс - что вы забыли в топ-командах? Что это вообще? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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