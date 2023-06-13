Гельмут Марко: «Drive to Survive не имеет ничего общего с реальностью»

Гельмут Марко рассказал о неоднозначном отношении к Drive to Survive.

Советник « » считает, что сериал играет важную роль для «Ф-1», хоть и не дает реалистичного представления о происходящем.

«Число зрителей «Формулы-1» выросло кардинально. Речь идет об увеличении рейтингов примерно на 20 процентов.

Некоторым знаком серил от Netflix, который не имеет ничего общего с реальностью. Он позволил «Формуле-1» совершить скачок в Америке, и пока есть зрители и интерес, можно спорить, есть ли в нем смысл и необходимость. Но интерес важнее: если люди хотят это видеть, почему не предоставлять такую возможность?» – поделился мыслями австриец.

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