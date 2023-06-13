Гельмут Марко: «Drive to Survive не имеет ничего общего с реальностью»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко фильмы Авто

Гельмут Марко рассказал о неоднозначном отношении к Drive to Survive.

Советник «Ред Булл» считает, что сериал играет важную роль для «Ф-1», хоть и не дает реалистичного представления о происходящем.

«Число зрителей «Формулы-1» выросло кардинально. Речь идет об увеличении рейтингов примерно на 20 процентов.

Некоторым знаком серил от Netflix, который не имеет ничего общего с реальностью. Он позволил «Формуле-1» совершить скачок в Америке, и пока есть зрители и интерес, можно спорить, есть ли в нем смысл и необходимость. Но интерес важнее: если люди хотят это видеть, почему не предоставлять такую возможность?» – поделился мыслями австриец.

«Формула-1» спродюсирует сериал с Фелисити Джонс о семье, владеющей командой

Льюис Хэмилтон о новом фильме про «Формулу-1»: «Моя задача – убедиться в том, чтобы картина получилась достоверной»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ред булл окрыляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Так и есть. Это просто фан, который интересно глянуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий